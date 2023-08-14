Укр

Тренды, которые нас ждут осенью: стильные новинки с модных показов (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тренды осени 2023 - фото
Тренды осени 2023 - фото. Фото Pexels

Обязательно обратите внимание на эти вещи

Лето стремительно близится к своему завершению, а это значит, что всем модницам пора изучать актуальные тренды осени 2023. Если конечно вы хотите быть на стиле. Отметим, что некоторые вещи остались в моде еще с прошлого сезона, поэтому возможно вам просто нужно достать одежду потеплее из верхних полок шкафа.

В сезоне осень 2023 года дизайнеры одновременно обращались как к театральности, так и к приземленности высокой моды, пишет в своем модном блоге в Инстаграм стилист Ольга Литвинова. Давайте разбираться, что же нас ждет.

Тренды осени 2023:

  • Длинные юбочки костюмы
Тренды осени 2023 - фото
  • Различные оттенки синего
Тренды осени 2023 - фото
  • Спущенная талия. Как в брюках в джинсах, так и в юбках.
Тренды осени 2023 - фото
  • Готические платья
Тренды осени 2023 - фото
  • Сетка
Тренды осени 2023 - фото
  • Баска
Тренды осени 2023 - фото
  • Корсеты. И не только с платьями.
Тренды осени 2023 - фото

Напомним, что стилист Матвей Калугин назвал 9 актуальных трендов шорт, а также рассказал, какие из них скрывают недостатки фигуры и подчеркивают ее преимущества. Также "Телеграф" писал, какие вещи неактуальны. Они очень старят, создавая "бабушкин" стиль.

Ранее стилист Ната Москаленко показала на своем примере, как носить белый костюмный жилет, чтобы было стильно.

Теги:
#Мода #Тренды