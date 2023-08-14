Тренды, которые нас ждут осенью: стильные новинки с модных показов (фото)

Обязательно обратите внимание на эти вещи

Лето стремительно близится к своему завершению, а это значит, что всем модницам пора изучать актуальные тренды осени 2023. Если конечно вы хотите быть на стиле. Отметим, что некоторые вещи остались в моде еще с прошлого сезона, поэтому возможно вам просто нужно достать одежду потеплее из верхних полок шкафа.

В сезоне осень 2023 года дизайнеры одновременно обращались как к театральности, так и к приземленности высокой моды, пишет в своем модном блоге в Инстаграм стилист Ольга Литвинова. Давайте разбираться, что же нас ждет.

Тренды осени 2023:

Длинные юбочки костюмы

Различные оттенки синего

Спущенная талия. Как в брюках в джинсах, так и в юбках.

Готические платья

Сетка

Баска

Корсеты. И не только с платьями.

Напомним, что стилист Матвей Калугин назвал 9 актуальных трендов шорт, а также рассказал, какие из них скрывают недостатки фигуры и подчеркивают ее преимущества. Также "Телеграф" писал, какие вещи неактуальны. Они очень старят, создавая "бабушкин" стиль.

Ранее стилист Ната Москаленко показала на своем примере, как носить белый костюмный жилет, чтобы было стильно.