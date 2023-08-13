Що носити у спеку: ідеї стильних літніх образів, у яких буде комфортно (фото)

Стилістка поділилася маленькими хитрощами, які спростять вибір вбрання влітку

Крокувати в спеку містом у трендовому купальнику не вийде, але завжди є можливість вибрати одночасно комфортний та стильний одяг. Варто лише прислухатися до порад стилістів.

Що носити у спеку? Відповідь на це питання дає стилістка Ната Москаленко в Instagram.

Так, стилістка озвучила три правила, які допоможуть залишатися стильною і при цьому з комфортом перебувати на вулиці у спекотні дні. По-перше, варто обирати речі вільного крою. Штани-палаццо, сорочки, вільні спідниці, сукні та бермуди допоможуть відчувати комфорт, зазначає Москаленко.

По-друге, краще вибирати речі із натуральних тканин. Дозволять тілу дихати такі матеріали, як льон, бавовна, віскоза, тенсел, шовк. По-третє, стилістка пропонує у спекотний сезон використовувати в аутфітах світлі відтінки кольорів, оскільки вони менше притягують температуру.

Крім того, Москаленко нагадує модницям про аксесуари. За її словами, саме вони завершують образ та не обтяжують його.

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