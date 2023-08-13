Что носить в жару: идеи стильных летних образов, в которых будет комфортно (фото)

Стилистка поделилась маленькими хитростями, которые упростят выбор наряда в летнее время

Щеголять в жаркую погоду по городу в трендовом купальнике не получится, но всегда есть возможность выбрать одновременно комфортную и стильную одежду. Стоит только прислушаться к советам стилистов.

Что носить в жару? Ответ на этот вопрос дает стилистка Ната Москаленко в Instagram.

Так, стилистка озвучила три правила, которые помогут оставаться стильной и при этом с комфортом находиться на улице в жаркие дни. Во-первых, стоит выбирать вещи свободного кроя. Брюки-палаццо, рубашки, свободные юбки, платья и бермуды помогут ощущать комфорт, отмечает Москаленко.

Во-вторых, лучше выбирать вещи из натуральных тканей. Позволят телу дышать такие материалы, как лен, хлопок, вискоза, тенсел, шелк. В-третьих, стилистка предлагает в жаркий сезон использовать в аутфитах светлые оттенки цветов, так как они меньше притягивают температуру.

Кроме того, Москаленко напоминает модницам об аксессуарах. По ее словам, именно они завершают образ и не утяжеляют его.

Идеи летних образов для жаркой погоды

Ранее "Телеграф" рассказывал, как составить красивый летний образ с белой одеждой. Этот цвет, как упоминалось, отличный вариант для образов в жару.