Відкрита спина та квіткові принти: які сарафани в моді цього літа (фото)

Сарафани – невід’ємна річ літнього гардеробу

Є сукні, без яких складно обійтися в спеку, але їх можна також замінити не менш ефектними сарафанами, які ідеально підкреслять фігуру, додавши образу нотку жіночності та ніжності.

Експерти в матеріалі Apostrophe розповіли, які сарафани варто цього літнього сезону вибирати модницям, щоб виглядати красиво і стильно. Зверніть увагу на кілька фасонів.

Які сарафани зараз модні

Сарафан на тонких бретельках

Таке вбрання ідеально підійде для будь-якого заходу. Вибирайте сарафан з високою лінією талії та геометричним принтом. Свій образ можна доповнити туфлями чи босоніжками на середньому підборі, а також аксесуаром.

Стильний образ із літнім сарафаном

Сарафан із корсетом

Якщо хочете зробити акцент на своїй тонкій талії, тоді вибирайте модель із корсетом та відкритою зоною декольте. Ваш образ вийде дуже жіночним, доповнити його можна босоніжками на невеликій підошві, а також масивними прикрасами.

Які моделі сарафанів у моді цього літа

Квітковий принт

Великою популярністю користуються сарафани із квітковим принтом. Якщо хочете виглядати сексуальніше, тоді вибирайте модель з відкритою спиною та вирізами на талії. Такий look можна підкреслити масивними сережками, відкритими босоніжками та невеликою сумочкою.

Наймодніші сарафани літа 2023

"Телеграф" писав раніше, які сукні допоможуть приховати "зайве" у талії. Модницям назвали кілька фасонів.