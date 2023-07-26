Открытая спина и цветочные принты: какие сарафаны в моде этим летом (фото)
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Сарафаны – неотъемлемая вещь летнего гардероба
Есть платья, без которых сложно обойтись в жаркую погоду, но их можно также заменить не менее эффектными сарафанами, которые идеально подчеркнут фигуру, добавив образу нотку женственности и нежности.
Эксперты в материале Apostrophe рассказали, какие сарафаны стоит в этом летнем сезоне выбирать модницам, чтобы выглядеть красиво и стильно. Обратите внимание на несколько фасонов.
Какие сарафаны сейчас в моде
Сарафан на тонких бретельках
Такой наряд идеально подойдет для какого-нибудь мероприятия. Выбирайте сарафан с высокой линией талии и геометрическим принтом. Свой образ можно дополнить туфлями или босоножками на среднем каблуке, а также аксессуаром.
Сарафан с корсетом
Если хотите сделать акцент на своей тонкой талии, тогда выбирайте модель с корсетом и открытой зоной декольте. Ваш образ получится весьма женственными, дополнить его можно босоножками на небольшой подошве, а также массивными украшениями.
Цветочный принт
Большой популярностью пользуются сарафаны с цветочным принтом. Если хотите выглядеть более сексуально, тогда выбирайте модель с открытой спиной и вырезами на талии. Такой look можно подчеркнуть массивными серьгами, открытыми босоножками и небольшой сумочкой.
"Телеграф" писал ранее, какие платья помогут скрыть "лишнее" в талии. Модницам назвали несколько фасонов.