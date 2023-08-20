Актуальна хоть летом, хоть осенью: девять стильных образов с тельняшкой, от которых невозможно отвести взгляд (фото)

С тельняшкой вы сможете создать удобные и красивые аутфиты на любую погоду

Полоска – вечно актуальный принт, а тельняшка – уже базовая вещь гардероба. Что примечательно, полосатые лонгсливы, футболки, майки и рубашки могут вписать хоть в осенние, хоть в летние образы.

Как стильно носить тельняшку в 2023 году? Об этом рассказывает стилистка Анастасия Мальцева в Instagram.

Так, полосатый верх довольно универсален, если говорить о его комбинировании с другими вещами. Лонгсливы и рубашки в полоску на пике популярности в летний период, хотя и ранней осенью эти вещи не теряют актуальности.

Стилистка рекомендует прежде всего обращать внимание на пропорции вашего тела, выбирая комплект с полосатым верхом. Тельняшки удачно сочетаются с шортами, джинсами, брюками, костюмом, а также жакетом, топом, рубашкой оверсайз или джемпером.

Вы можете надеть полосатый лонгслив или футболку в качестве нижнего слоя в вашем аутфите. Альтернатива, которую обожают сейчас модницы, носить тельняшку, накинув на плечи.

Стильные образы с тельняшкой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что к базовым вещам осеннего гардеробе, той же тельняшке, стоит добавить тренды сезона. Дизайнеры представили много интересных идей, которые украсят ваши образы.