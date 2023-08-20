Актуальна хоть летом, хоть осенью: девять стильных образов с тельняшкой, от которых невозможно отвести взгляд (фото)
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С тельняшкой вы сможете создать удобные и красивые аутфиты на любую погоду
Полоска – вечно актуальный принт, а тельняшка – уже базовая вещь гардероба. Что примечательно, полосатые лонгсливы, футболки, майки и рубашки могут вписать хоть в осенние, хоть в летние образы.
Как стильно носить тельняшку в 2023 году? Об этом рассказывает стилистка Анастасия Мальцева в Instagram.
Так, полосатый верх довольно универсален, если говорить о его комбинировании с другими вещами. Лонгсливы и рубашки в полоску на пике популярности в летний период, хотя и ранней осенью эти вещи не теряют актуальности.
Стилистка рекомендует прежде всего обращать внимание на пропорции вашего тела, выбирая комплект с полосатым верхом. Тельняшки удачно сочетаются с шортами, джинсами, брюками, костюмом, а также жакетом, топом, рубашкой оверсайз или джемпером.
Вы можете надеть полосатый лонгслив или футболку в качестве нижнего слоя в вашем аутфите. Альтернатива, которую обожают сейчас модницы, носить тельняшку, накинув на плечи.
Стильные образы с тельняшкой
Ранее "Телеграф" рассказывал, что к базовым вещам осеннего гардеробе, той же тельняшке, стоит добавить тренды сезона. Дизайнеры представили много интересных идей, которые украсят ваши образы.