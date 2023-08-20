Актуальний хоч влітку, хоч восени: дев’ять стильних образів із тільником, від яких неможливо відвести погляд (фото)

З тільником ви зможете створити зручні та красиві аутфіти на будь-яку погоду

Смужка — завжди актуальний принт, а тільник — вже базова річ гардеробу. Що примітно, смугасті лонгсліви, футболки, майки та сорочки можуть вписатися хоч в осінні, хоч у літні образи.

Як стильно носити тільник у 2023 році? Про це розповідає стилістка Анастасія Мальцева в Instagram.

Так, смугастий верх досить універсальний, якщо говорити про його поєднання з іншими речами. Лонгсліви і сорочки в смужку на піку популярності в літній період, хоч і ранньої осені ці речі не втрачають актуальності.

Стилістка рекомендує насамперед звертати увагу на пропорції вашого тіла, вибираючи комплект зі смугастим верхом. Тільники вдало поєднуються із шортами, джинсами, штанами, костюмом, а також жакетом, топом, сорочкою оверсайз чи джемпером.

Ви можете одягнути смугастий лонгслів або футболку як нижній шар у вашому аутфіті. Альтернатива, яку люблять зараз модниці, носити тільник, накинувши на плечі.

Стильні образи з тільником

Раніше "Телеграф" розповідав, що до базових речей осіннього гардеробу, того ж тільнику, варто додати тренди сезону. Дизайнери презентували багато цікавих ідей, які прикрасять ваші образи.