Як стильно носити білий денім у 2023 році: п’ять ідей для ваших літніх та осінніх образів (фото)

Білий колір освіжить будь-який аутфіт, а денім дозволить почуватися зручно

Речі з білого деніму в теплу пору року набувають популярності, але не варто їх далеко прибирати в шафу, восени такі вироби теж знадобляться. Джинси, джинсові спідниці та жакети світлих відтінків стануть частиною стильного образу.

Як стильно носити білий денім? Детальніше розповідає стилістка Юлія (@jullztyle) у своєму блозі в Instagram.

Стилістка зазначає, що білий денім є трендом цього літнього сезону. Модниці носять джинсові спідниці, штани та шорти. Але це не означає, додає Юлія, що після літа не можна інтегрувати ці прекрасні одиниці й у осінні шафи.

Білий денім відмінно поєднується з такими речами:

смугастими светрами,

джемперами,

блузками/сорочками,

жилетами,

топами та піджаками/жакетами.

Білий колір додає вбранню свіжості й ошатності. А те, що на вас речі з деніму, гарантує комфортний та зручний образ у будь-яку погоду.

Стильні образи з білим денімом на літо та осінь

Раніше "Телеграф" розповідав, із чим поєднувати трендову річ у 2023 році – всілякі велосипедки. А ще ми писали, чому стилісти радять звернути увагу на актуальні тільники цього сезону. Смугастий принт завжди в моді.