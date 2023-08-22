Як вибрати купальник: десять професійних порад стиліста

Поки не закінчилося літо, вибір купальника по типу фігури залишається актуальним питанням

Літо проходить, але поки що спекотна погода змушує мріяти про поїздку на будь-яке водоймище. Можливо, модні топи на літо 2023 року незабаром потраплять у шафу, а ось купальник можна далеко не ховати й навіть придбати новий — для поїздки за кордон, походів у басейн чи сауну.

Стиліст Юлія поділилася в Instagram порадами, як обрати класний та актуальний купальник. Вона назвала десять критеріїв, які допоможуть зробити вибір.

Які купальники в моді 2023 — поради стиліста

Не бійтеся приміряти різні розміри, навіть якщо ви завжди S або XS. Спробувавши M або L, ви можете помітити, що вони краще підійшли за ростом; вам у них комфортніше; вони не впиваються там, де не треба, і завдяки цьому класно сидять. У моді як суцільні моделі, і роздільні. Кольори можуть будь-які: яскраві, пастельні, темні відтінки, з квіточками, в смужку, з блискітками, з принтами (головне, щоб ці принти не виглядали безглуздими або не були з минулого десятиліття). Варто пам’ятати, що мультяшні принти, яскраві смужки та інша геометрія – це більш інфантильна історія, тому якщо не хочеться такого ефекту, виберіть однотонний варіант. Квіти, горошок та рюші – це романтична історія. Блискітки та паєтки — це гламур. Різні вирізи на купальниках і переплетення – це сексуальніше. Рюші на купальниках додають об'єму в тій частині, де вони знаходяться, і дивіться, чи вам це потрібно. Низька посадка біля плавок візуально вкорочує ноги та подовжує тулуб — звертайте увагу на це у примірювальній. Не обов’язково вибирати високо вирізані, як у рятувальників Малібу, але майте це на увазі та дивіться, як вам особисто буде комфортно. Висока посадка та глибокі вирізи візуально подовжують ноги. Якщо ваша мета відвести увагу від масивного низу — виберіть нейтральний низ (однотонний, не яскравий, без будь-яких деталей, які можуть привертати увагу) і більш яскравий цікавий верх (принт, блискітки, рюші, вирізи, переплетення, каміння тощо), і навпаки.

Раніше ми писали, як стильно носити білий денім у 2023 році. Ці п’ять ідей для ваших літніх та осінніх образів вразять вашу уяву.