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Як вибрати купальник: десять професійних порад стиліста

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Який купальник вибрати – для басейну і не тільки Новина оновлена 22 серпня 2023, 09:53
Який купальник вибрати – для басейну і не тільки. Фото Freepik

Поки не закінчилося літо, вибір купальника по типу фігури залишається актуальним питанням

Літо проходить, але поки що спекотна погода змушує мріяти про поїздку на будь-яке водоймище. Можливо, модні топи на літо 2023 року незабаром потраплять у шафу, а ось купальник можна далеко не ховати й навіть придбати новий — для поїздки за кордон, походів у басейн чи сауну.

Стиліст Юлія поділилася в Instagram порадами, як обрати класний та актуальний купальник. Вона назвала десять критеріїв, які допоможуть зробити вибір.

Які купальники в моді 2023 — поради стиліста

  1. Не бійтеся приміряти різні розміри, навіть якщо ви завжди S або XS. Спробувавши M або L, ви можете помітити, що вони краще підійшли за ростом; вам у них комфортніше; вони не впиваються там, де не треба, і завдяки цьому класно сидять.
  2. У моді як суцільні моделі, і роздільні.
  3. Кольори можуть будь-які: яскраві, пастельні, темні відтінки, з квіточками, в смужку, з блискітками, з принтами (головне, щоб ці принти не виглядали безглуздими або не були з минулого десятиліття).
  4. Варто пам’ятати, що мультяшні принти, яскраві смужки та інша геометрія – це більш інфантильна історія, тому якщо не хочеться такого ефекту, виберіть однотонний варіант.
  5. Квіти, горошок та рюші – це романтична історія.
  6. Блискітки та паєтки — це гламур.
  7. Різні вирізи на купальниках і переплетення – це сексуальніше.
  8. Рюші на купальниках додають об'єму в тій частині, де вони знаходяться, і дивіться, чи вам це потрібно.
  9. Низька посадка біля плавок візуально вкорочує ноги та подовжує тулуб — звертайте увагу на це у примірювальній. Не обов’язково вибирати високо вирізані, як у рятувальників Малібу, але майте це на увазі та дивіться, як вам особисто буде комфортно. Висока посадка та глибокі вирізи візуально подовжують ноги.
  10. Якщо ваша мета відвести увагу від масивного низу — виберіть нейтральний низ (однотонний, не яскравий, без будь-яких деталей, які можуть привертати увагу) і більш яскравий цікавий верх (принт, блискітки, рюші, вирізи, переплетення, каміння тощо), і навпаки.

Раніше ми писали, як стильно носити білий денім у 2023 році. Ці п’ять ідей для ваших літніх та осінніх образів вразять вашу уяву.

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#Мода #Купальник