Бра, з відкритою спиною та прозорі: найстильніші топи для спекотного літа 2023 (фото)

Дивіться та надихайтеся стильними образами

Попри те, що на календарі серпень, це не означає, що потрібно вже ховати усі легкі речі якомога далі та діставати осінній гардероб. Зважаючи на погоду, літо ще затримається з нами. І сьогодні ми хочемо поділитися варіантами стильних "верхів", які ідеально підійдуть на спекотну погоду.

Стиліст Юлія, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком fashion_notes_ua, поділилася добіркою різних варіантів стильних топів на літо, тому кожна модниця зможе вибрати щось для себе. На щастя, зараз мода є різноплановою, зазначила стиліст.

Також вона додала, що базові топи можна носити абсолютно з усім, а цікавіші – краще поєднувати із простими речами. Мають непоганий вигляд образи, в яких зміксовані обсяги та фактури.

Трендові топи на літо 2023:

З відкритою спиною

Прозорі

Жилети

Корсетні

Кроше

З контрастною окантовкою

Майка жіноча

Топ-бра

Tube-топ

Майки "американки"

На одне плече

З драпіруванням

З елементами переплетень

З незвичайними вирізами

Також ми писали про тренди літнього взуття, на які варто звернути увагу цього сезону. Сьогодні у світі моди велику популярність мають вінтажні мюлі. Ще один незвичайний тренд, заданий брендом Miu Miu – це thong boots, тобто чоботи-в’єтнамки.