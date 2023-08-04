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Бра, з відкритою спиною та прозорі: найстильніші топи для спекотного літа 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Трендові топи на літо 2023 — фото
Трендові топи на літо 2023 — фото. Фото pexels.com

Дивіться та надихайтеся стильними образами

Попри те, що на календарі серпень, це не означає, що потрібно вже ховати усі легкі речі якомога далі та діставати осінній гардероб. Зважаючи на погоду, літо ще затримається з нами. І сьогодні ми хочемо поділитися варіантами стильних "верхів", які ідеально підійдуть на спекотну погоду.

Стиліст Юлія, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком fashion_notes_ua, поділилася добіркою різних варіантів стильних топів на літо, тому кожна модниця зможе вибрати щось для себе. На щастя, зараз мода є різноплановою, зазначила стиліст.

Також вона додала, що базові топи можна носити абсолютно з усім, а цікавіші – краще поєднувати із простими речами. Мають непоганий вигляд образи, в яких зміксовані обсяги та фактури.

Трендові топи на літо 2023:

  • З відкритою спиною
  • Прозорі
Трендові топи на літо 2023
  • Жилети
  • Корсетні
Трендові топи на літо 2023
  • Кроше
  • З контрастною окантовкою
Трендові топи на літо 2023
  • Майка жіноча
  • Топ-бра
Трендові топи на літо 2023
  • Tube-топ
  • Майки "американки"
Трендові топи на літо 2023
  • На одне плече
  • З драпіруванням
Трендові топи на літо 2023
  • З елементами переплетень
  • З незвичайними вирізами
Трендові топи на літо 2023

Також ми писали про тренди літнього взуття, на які варто звернути увагу цього сезону. Сьогодні у світі моди велику популярність мають вінтажні мюлі. Ще один незвичайний тренд, заданий брендом Miu Miu – це thong boots, тобто чоботи-в’єтнамки.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди