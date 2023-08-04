І на голе тіло, і під футболку: круті ідеї, як стилізувати жилет у літньому образі (фото)

Якщо ви вважали, що це частина чоловічого гардеробу, ви помилялися

Жилет — це базова річ гардеробу, при чому не тільки чоловічого звикли думати. На сьогодні мода вихопила його з базового списку та перенесла у трендовий. Тому, якщо ви ще такого "не завели" — бігом по магазинах.

Як зазначає стиліст kirstia.style у своєму блозі в Інстаграм, є широкий вибір актуальних стилізацій. Жилет можна носити зі штанами, джинсами, спідницями різних довжин (від міні до максі), шортами. Можна одягати як просто топ, на голе тіло, так і футболку, майку, інший топ. Колір, тканину вибираємо за своїм смаком та перевагою.

Жилет однозначно одна з тих речей, яка має здатність посилювати градус стилю будь-якого, навіть найпростішого образу.

Як і з чим носити жилет влітку 2023 року: стильні ідеї

Раніше Телеграф писав, що без суконь не обходиться жодне літо, і це не виняток. Персональний стиліст Ната Москаленко розповіла, які сукні цього спекотного сезону обирати у гардероб.

Також ми писали про тренди літнього взуття, на які варто звернути увагу цього сезону. Сьогодні у світі моди велику популярність мають вінтажні мюлі. Ще один незвичайний тренд, заданий брендом Miu Miu – це thong boots, тобто чоботи-в’єтнамки.