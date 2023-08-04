И на голое тело, и под футболку: крутые идеи, как стилизовать жилет в летнем образе (фото)

Если вы считали, что это часть мужского гардероба — вы ошибались

Жилет – это базовая вещь гардероба, при чем не только мужского, как многие привыкли думать. На сегодняшний день мода выхватила его из базового списка и перенесла в трендовый. Поэтому, если вы еще такого "не завели" — бегом по магазинам.

Как отмечает стилист kirstia.style в своем блоге в Инстаграм, есть широкий выбор актуальных стилизаций. Жилет можно носить со штанами, джинсами, юбками разных длин (от мини до макси), шортами. Можно одевать и как просто топ, на голое тело, так и футболку, майку, другой топ. Цвет, ткань выбираем по своему вкусу и предпочтению.

Жилет однозначно одна из тех вещей, которая обладает способностью усиливать градус стиля любого, даже самого простого образа.

Как и с чем носить жилет летом 2023: стильные идеи

Ранее "Телеграф" писал, что без платьев не обходится ни одно лето, и это не исключение. Персональный стилист Ната Москаленко рассказала, какие платья этого жаркого сезона выбирать в гардероб.

Также мы писали о трендах летней обуви, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне. Сегодня в мире моды большую популярность имеют винтажные мюли. Еще один необычный тренд, заданный брендом Miu Miu, – это thong boots, то есть сапоги-вьетнамки.