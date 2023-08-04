И на голое тело, и под футболку: крутые идеи, как стилизовать жилет в летнем образе (фото)
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Если вы считали, что это часть мужского гардероба — вы ошибались
Жилет – это базовая вещь гардероба, при чем не только мужского, как многие привыкли думать. На сегодняшний день мода выхватила его из базового списка и перенесла в трендовый. Поэтому, если вы еще такого "не завели" — бегом по магазинам.
Как отмечает стилист kirstia.style в своем блоге в Инстаграм, есть широкий выбор актуальных стилизаций. Жилет можно носить со штанами, джинсами, юбками разных длин (от мини до макси), шортами. Можно одевать и как просто топ, на голое тело, так и футболку, майку, другой топ. Цвет, ткань выбираем по своему вкусу и предпочтению.
Жилет однозначно одна из тех вещей, которая обладает способностью усиливать градус стиля любого, даже самого простого образа.
Как и с чем носить жилет летом 2023: стильные идеи
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