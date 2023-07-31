Как сделать "осиную талию": секреты, которые должна знать каждая модница (фото)

Используйте эти правила, чтобы придать фигуре заветные формы.

Тонкая талия является одним из главных признаков привлекательности, поэтому многие девушки стараются ее подчеркнуть, используя различную одежду и аксессуары. Но при этом, важно не забывать о своем образе, ведь он должен оставаться стильным и гармоничным.

В материале Marieclaire эксперты рассказали о хитростях, которые необходимо знать, чтобы выделить "осиную талию". Если будете придерживаться этих правил, то получите заветные формы.

Как подчеркнуть талию с помощью одежды

Выбирайте платья и юбки с завышенной талией

С их помощью вы сделаете акцент на талии и скроете недостатки фигуры. Лучше всего подойдут для создания элегантного образа платья длины миди, а также модели "солнце" или А-силуэт. Если вы остановили выбор на юбке, тогда выбирайте к ней "спокойный" верх, например, блузку светлого оттенка или топ. Свой look можно подчеркнуть аксессуарами.

Стильный образ с юбкой и топом. Фото: Getty Images

Завязывайте уголки рубашки на талии

Если хотите подчеркнуть свою талию, достаточно взять классическую рубашку и завязать ее уголки на животе. Этот прием можно использовать как с легкой бузой, так и джинсовой рубашкой, ориентируйтесь на другие детали своего образа и настроение. Но чем пышнее получится верх, тем спокойнее должен быть низ.

Как подчеркнуть талию с помощью рубашки. Фото: Getty Images

Используйте ремни

С помощью этих аксессуаров можно подчеркнуть талию и сделать выразительными изгибы своей фигуры. Лучше всего выбирать широкие ремни, их можно носить поверх рубашек, пиджаков и даже платьев.

Как сделать талию более выразительной. Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, каких ошибок не следует совершать в летних образах. Эксперты подсказали несколько правил.