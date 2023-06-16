Подчеркиваем талию правильно: как выбрать ремень под свой тип фигуры

Женский ремень может дать образу новое направление

Этим летом девушки могут использовать различные аксессуары, чтобы сделать свой look более модным, молодежным и стильным. И ремень является одним из них. С его помощью можно зафиксировать одежду, подчеркнув прелести своей фигуры, в частности талию и бедра. Но при выборе ремня важно учитывать свой тип фигуры.

Этот предмет гардероба может как скрыть ваши недостатки, так и подчеркнуть их, поэтому перед покупкой учитывайте этот важный нюанс. Ориентируйтесь не только на модные тенденции, но и на то, чтобы в вашем образе с помощью ремня были правильно расставлены акценты. А как это сделать рассказали в материале Dress-mag.

Как правильно выбрать ремень

Песочные часы

Среди типажей женских фигур — "песочные часы" считаются самыми пропорциональными, поскольку они наиболее приближены к параметрам "90-60-90", соответственно, девушкам с такой фигурой отлично подойдут любые ремни: классические, двойные и тройные.

Треугольник (груша)

Это одна из самых распространенных фигур. Ее форма напоминает сладкий фрукт, а пропорции – треугольник. Модницам с таким типом фигуры подойдут модели ремней средней ширины с большой пряжкой, а вот от массивных следует отказаться.

Яблоко

При таком типе фигуры грудь, талия и бедра практически не отличаются в объеме. Таким девушкам нельзя дополнять образ широкими ремнями с массивными пряжками, потому что они будут подчеркивать недостатки. Эксперты советуют присмотреться к ремням средней ширины, которые застегиваются чуть выше уровня талии.

Прямоугольник

При таком типаже у девушки плечи, талия и бедра по ширине примерно одинаковые. Чтобы выглядеть стильно, нужно выбирать узкие ремни. Они будут хорошо сочетаться с одеждой в стиле oversize: пиджаками, платьям, кардиганами и рубашками.

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