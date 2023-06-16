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Подчеркиваем талию правильно: как выбрать ремень под свой тип фигуры

Автор
Светлана Шкурупий
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Как правильно выбрать ремень
Как правильно выбрать ремень. Фото paradise

Женский ремень может дать образу новое направление

Этим летом девушки могут использовать различные аксессуары, чтобы сделать свой look более модным, молодежным и стильным. И ремень является одним из них. С его помощью можно зафиксировать одежду, подчеркнув прелести своей фигуры, в частности талию и бедра. Но при выборе ремня важно учитывать свой тип фигуры.

Этот предмет гардероба может как скрыть ваши недостатки, так и подчеркнуть их, поэтому перед покупкой учитывайте этот важный нюанс. Ориентируйтесь не только на модные тенденции, но и на то, чтобы в вашем образе с помощью ремня были правильно расставлены акценты. А как это сделать рассказали в материале Dress-mag.

Как правильно выбрать ремень

Песочные часы

Среди типажей женских фигур — "песочные часы" считаются самыми пропорциональными, поскольку они наиболее приближены к параметрам "90-60-90", соответственно, девушкам с такой фигурой отлично подойдут любые ремни: классические, двойные и тройные.

Треугольник (груша)

Это одна из самых распространенных фигур. Ее форма напоминает сладкий фрукт, а пропорции – треугольник. Модницам с таким типом фигуры подойдут модели ремней средней ширины с большой пряжкой, а вот от массивных следует отказаться.

Яблоко

При таком типе фигуры грудь, талия и бедра практически не отличаются в объеме. Таким девушкам нельзя дополнять образ широкими ремнями с массивными пряжками, потому что они будут подчеркивать недостатки. Эксперты советуют присмотреться к ремням средней ширины, которые застегиваются чуть выше уровня талии.

Прямоугольник

При таком типаже у девушки плечи, талия и бедра по ширине примерно одинаковые. Чтобы выглядеть стильно, нужно выбирать узкие ремни. Они будут хорошо сочетаться с одеждой в стиле oversize: пиджаками, платьям, кардиганами и рубашками.

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#Мода #Одежда #Ремень #Стиль