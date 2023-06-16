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Підкреслюємо талію правильно: як вибрати ремінь під свій тип фігури

Автор
Світлана Шкурупій
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Як правильно вибрати ремінь
Як правильно вибрати ремінь. Фото paradise

Жіночий ремінь може дати образу новий напрямок

Цього літа дівчата можуть використовувати різні аксесуари, щоб зробити свій look більш модним, молодіжним та стильним. І ремінь є одним із них. З його допомогою можна зафіксувати одяг, підкресливши принади своєї фігури, зокрема талію та стегна. Але при виборі ременя важливо враховувати свій тип фігури.

Цей предмет гардеробу може приховати ваші недоліки, так і підкреслити їх, тому перед покупкою враховуйте цей важливий нюанс. Орієнтуйтеся не лише на модні тенденції, а й на те, щоб у вашому образі за допомогою ременя були правильно розставлені акценти. А як це зробити розповіли у матеріалі Dress-mag.

Як правильно вибрати ремінь

Пісочний годинник

Серед типажів жіночих фігур — "пісочний годинник" вважається найпропорційнішим, оскільки він найбільш наближений до параметрів "90-60-90", відповідно, дівчатам з такою фігурою відмінно підійдуть будь-які ремені: класичні, подвійні та потрійні.

Трикутник (груша)

Це одна з найпоширеніших фігур. Її форма нагадує солодкий фрукт, а пропорції – трикутник. Модницям з таким типом фігури підійдуть моделі ременів середньої ширини з великою пряжкою, а ось від масивних слід відмовитись.

Яблуко

При такому типі фігури груди, талія та стегна практично не відрізняються в обсязі. Таким дівчатам не можна доповнювати образ широкими ременями з масивними пряжками, тому що вони підкреслюватимуть недоліки. Експерти радять придивитися до ременів середньої ширини, які застібаються трохи вище за рівень талії.

Прямокутник

При такому типажі у дівчини плечі, талія та стегна за шириною приблизно однакові. Щоб виглядати стильно, потрібно вибирати вузькі ремені. Вони добре поєднуються з одягом у стилі oversize: піджаками, сукнях, кардиганами та сорочками.

"Телеграф" писав раніше, які спідниці будуть в моді влітку 2023 року. Експерти поділилися цінними рекомендаціями щодо вибору цього предмету гардеробу.

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#Мода #Одяг #Ремінь #Стиль