Підкреслюємо талію правильно: як вибрати ремінь під свій тип фігури

Жіночий ремінь може дати образу новий напрямок

Цього літа дівчата можуть використовувати різні аксесуари, щоб зробити свій look більш модним, молодіжним та стильним. І ремінь є одним із них. З його допомогою можна зафіксувати одяг, підкресливши принади своєї фігури, зокрема талію та стегна. Але при виборі ременя важливо враховувати свій тип фігури.

Цей предмет гардеробу може приховати ваші недоліки, так і підкреслити їх, тому перед покупкою враховуйте цей важливий нюанс. Орієнтуйтеся не лише на модні тенденції, а й на те, щоб у вашому образі за допомогою ременя були правильно розставлені акценти. А як це зробити розповіли у матеріалі Dress-mag.

Як правильно вибрати ремінь

Пісочний годинник

Серед типажів жіночих фігур — "пісочний годинник" вважається найпропорційнішим, оскільки він найбільш наближений до параметрів "90-60-90", відповідно, дівчатам з такою фігурою відмінно підійдуть будь-які ремені: класичні, подвійні та потрійні.

Трикутник (груша)

Це одна з найпоширеніших фігур. Її форма нагадує солодкий фрукт, а пропорції – трикутник. Модницям з таким типом фігури підійдуть моделі ременів середньої ширини з великою пряжкою, а ось від масивних слід відмовитись.

Яблуко

При такому типі фігури груди, талія та стегна практично не відрізняються в обсязі. Таким дівчатам не можна доповнювати образ широкими ременями з масивними пряжками, тому що вони підкреслюватимуть недоліки. Експерти радять придивитися до ременів середньої ширини, які застібаються трохи вище за рівень талії.

Прямокутник

При такому типажі у дівчини плечі, талія та стегна за шириною приблизно однакові. Щоб виглядати стильно, потрібно вибирати вузькі ремені. Вони добре поєднуються з одягом у стилі oversize: піджаками, сукнях, кардиганами та сорочками.

"Телеграф" писав раніше, які спідниці будуть в моді влітку 2023 року. Експерти поділилися цінними рекомендаціями щодо вибору цього предмету гардеробу.