Як зробити "осину талію": секрети, які має знати кожна модниця (фото)

Використовуйте ці правила, щоб надати фігурі заповітні форми

Тонка талія є однією з головних ознак привабливості, тому багато дівчат намагаються її підкреслити, використовуючи різний одяг та аксесуари. Але при цьому важливо не забувати про свій образ, адже він повинен залишатися стильним і гармонійним.

У матеріалі Marieclaire експерти розповіли про хитрощі, які необхідно знати, щоб виділити "осину талію". Якщо дотримуватиметеся цих правил, то отримаєте заповітні форми.

Як підкреслити талію за допомогою одягу

Вибирайте сукні та спідниці із завищеною талією

З їх допомогою ви зробите акцент на талії та приховаєте недоліки фігури. Найкраще підійдуть для створення елегантного образу сукні довжини міді, а також моделі "сонце" або А-силует. Якщо ви зупинили вибір на спідниці, тоді вибирайте до неї "спокійний" верх, наприклад, блузку світлого відтінку або топ. Свій look можна підкреслити аксесуарами.

Стильний образ зі спідницею та топом. Фото: Getty Images

Зав’язуйте куточки сорочки на талії

Якщо хочете зробити акцент на своїй талії, достатньо взяти класичну сорочку і зав’язати її куточки на животі. Цей прийом можна використовувати як з легкою бузою, так і з джинсовою сорочкою, орієнтуйтеся на інші деталі свого образу та настрій. Але чим пишніше вийде верх, тим спокійніше має бути низ.

Як підкреслити талію за допомогою сорочки. Фото: Getty Images

Використовуйте ремені

За допомогою цих аксесуарів можна підкреслити талію та зробити виразними вигини своєї фігури. Найкраще вибирати широкі ремені, їх можна носити поверх сорочок, піджаків і навіть суконь.

Як зробити талію виразнішою. Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, яких помилок не слід робити у літніх образах. Експерти підказали кілька правил.