Бра, с открытой спиной и прозрачные: самые стильные топы для жаркого лета 2023 (фото)
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Смотрите и вдохновляйтесь стильными образами
Несмотря на то, что на календаре август, это не значит что нужно уже прятать все легкие вещи подальше и доставать осенний гардероб. Судя по погоде, лето еще задержится с нами. И сегодня мы хотим поделиться вариантами стильных "верхов", которые идеально подойдут на жаркую погоду.
Стилист Юлия, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником fashion_notes_ua, поделилась подборкой самых разных вариантов стильных топов на лето, поэтому каждая модница сможет выбрать что-то для себя. К счастью, сейчас мода разноплановая, отметила стилист.
Также она добавила, что базовые топы можно носить абсолютно со всем, а более интересные – лучше сочетать с простыми вещами. Неплохо смотрятся образы, в которых смиксованы объемы и фактуры.
Трендовые топы на лето 2023:
- С открытой спиной
- Прозрачные
- Жилеты
- Корсетные
- Кроше
- С контрастной окантовкой
- Вязаные майки
- Топ-бра
- Tube-топ
- Майки "американки"
- На одно плече
- С драпировкой
- С элементами переплетений
- С необычными вырезами
Также мы писали о трендах летней обуви, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне. Сегодня в мире моды большую популярность имеют винтажные мюли. Еще один необычный тренд, заданный брендом Miu Miu, – это thong boots, то есть сапоги-вьетнамки.