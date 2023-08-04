Бра, с открытой спиной и прозрачные: самые стильные топы для жаркого лета 2023 (фото)

Смотрите и вдохновляйтесь стильными образами

Несмотря на то, что на календаре август, это не значит что нужно уже прятать все легкие вещи подальше и доставать осенний гардероб. Судя по погоде, лето еще задержится с нами. И сегодня мы хотим поделиться вариантами стильных "верхов", которые идеально подойдут на жаркую погоду.

Стилист Юлия, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником fashion_notes_ua, поделилась подборкой самых разных вариантов стильных топов на лето, поэтому каждая модница сможет выбрать что-то для себя. К счастью, сейчас мода разноплановая, отметила стилист.

Также она добавила, что базовые топы можно носить абсолютно со всем, а более интересные – лучше сочетать с простыми вещами. Неплохо смотрятся образы, в которых смиксованы объемы и фактуры.

Трендовые топы на лето 2023:

С открытой спиной

Прозрачные

Жилеты

Корсетные

Кроше

С контрастной окантовкой

Вязаные майки

Топ-бра

Tube-топ

Майки "американки"

На одно плече

С драпировкой

С элементами переплетений

С необычными вырезами

Также мы писали о трендах летней обуви, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне. Сегодня в мире моды большую популярность имеют винтажные мюли. Еще один необычный тренд, заданный брендом Miu Miu, – это thong boots, то есть сапоги-вьетнамки.