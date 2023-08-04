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Бра, с открытой спиной и прозрачные: самые стильные топы для жаркого лета 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Трендовые топы на лето 2023 - фото
Трендовые топы на лето 2023 - фото. Фото pexels.com

Смотрите и вдохновляйтесь стильными образами

Несмотря на то, что на календаре август, это не значит что нужно уже прятать все легкие вещи подальше и доставать осенний гардероб. Судя по погоде, лето еще задержится с нами. И сегодня мы хотим поделиться вариантами стильных "верхов", которые идеально подойдут на жаркую погоду.

Стилист Юлия, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником fashion_notes_ua, поделилась подборкой самых разных вариантов стильных топов на лето, поэтому каждая модница сможет выбрать что-то для себя. К счастью, сейчас мода разноплановая, отметила стилист.

Также она добавила, что базовые топы можно носить абсолютно со всем, а более интересные – лучше сочетать с простыми вещами. Неплохо смотрятся образы, в которых смиксованы объемы и фактуры.

Трендовые топы на лето 2023:

  • С открытой спиной
  • Прозрачные
Трендовые топы на лето 2023
  • Жилеты
  • Корсетные
Трендовые топы на лето 2023
  • Кроше
  • С контрастной окантовкой
Трендовые топы на лето 2023
  • Вязаные майки
  • Топ-бра
Трендовые топы на лето 2023
  • Tube-топ
  • Майки "американки"
Трендовые топы на лето 2023
  • На одно плече
  • С драпировкой
Трендовые топы на лето 2023
  • С элементами переплетений
  • С необычными вырезами
Трендовые топы на лето 2023

Также мы писали о трендах летней обуви, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне. Сегодня в мире моды большую популярность имеют винтажные мюли. Еще один необычный тренд, заданный брендом Miu Miu, – это thong boots, то есть сапоги-вьетнамки.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды