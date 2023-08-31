Обязательная вещь в осеннем гардеробе: как носить кардиган, чтобы образ был стильным (фото)

С кардиганом вы составите много актуальных аутфитов

В будущем сезоне не обойтись без кардигана. Особенно эта вещь пригодится для образов в золотую осень. Уютный кардиган не только сделает ваш аутфит стильным, а и согреет.

С чем сочетать кардиган, чтобы это было трендово, актуально и красиво? Подробнее рассказывает стилистка @stylist.inna в Instagram.

Модная экспертка советует выбирать более универсальные фасоны кардиганов, которые можно носить круглый год. Лучше быть осторожнее с яркой фурнитурой или ультрамодным кроем. Стоит знать о как минимум пяти способах, чтобы носить кардиган стильно этой осенью.

С какими вещами сочетать кардиган:

Носите кардиган как топ с джинсами и брюками для повседневных выходов.

Наденьте кардиган поверх платья, чтобы сделать образ уютным.

Сочетайте кардиган с юбкой, чтобы выглядеть более женственно.

Комбинируйте кардиган с шортами для непринужденного и комфортного образа.

Завязывайте кардиган на талии для акцента.

Стильные образы с кардиганами

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