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Обов’язкова річ в осінньому гардеробі: як носити кардиган, щоб образ був стильним (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Кардіган – затишна річ гардеробу Новина оновлена 31 серпня 2023, 21:33
Кардіган – затишна річ гардеробу. Фото Freepik

З кардиганом ви складете багато актуальних аутфітів

Наступного сезону не обійтися без кардигану. Особливо ця річ нагоді для образів у золоту осінь. Затишний кардиган не тільки зробить ваш аутфіт стильним, а й зігріє.

З чим поєднувати кардиган, щоб це було трендово, актуально та красиво? Детальніше розповідає стилістка @stylist.inna в Instagram.

Модна експертка радить вибирати більш універсальні фасони кардиганів, які можна носити цілий рік. Краще бути обережнішим з яскравою фурнітурою або ультрамодним кроєм. Варто знати про щонайменше п’ять способів, щоб носити кардиган стильно цієї осені.

З якими речами поєднувати кардиган:

  • Носіть кардиган як топ із джинсами та штанами для повсякденних виходів.
  • Надягніть кардиган поверх сукні, щоб зробити образ затишним.
  • Поєднуйте кардиган зі спідницею, щоб мати жіночніший вигляд.
  • Комбінуйте кардиган із шортами для невимушеного й комфортного образу.
  • Зав’язуйте кардиган на талії для акценту.

Стильні образи з кардиганами

Стильні образи з кардиганами
Стильні образи з кардиганами
Стильні образи з кардиганами
Стильні образи з кардиганами
Стильні образи з кардиганами
Стильні образи з кардиганами
Стильні образи з кардиганами
Стильні образи з кардиганами
Стильні образи з кардиганами

Раніше "Телеграф" розповідав про головні модні тенденції осені-2023. У тренді опинилися 12 відтінків, з якими ви завжди будете в центрі уваги. Популярний не тільки шоколадний, а й м’ятний, а на піку ж сьогодні – червоний колір.

Теги:
#Стиль #Кардиган