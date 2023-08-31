Обов’язкова річ в осінньому гардеробі: як носити кардиган, щоб образ був стильним (фото)

З кардиганом ви складете багато актуальних аутфітів

Наступного сезону не обійтися без кардигану. Особливо ця річ нагоді для образів у золоту осінь. Затишний кардиган не тільки зробить ваш аутфіт стильним, а й зігріє.

З чим поєднувати кардиган, щоб це було трендово, актуально та красиво? Детальніше розповідає стилістка @stylist.inna в Instagram.

Модна експертка радить вибирати більш універсальні фасони кардиганів, які можна носити цілий рік. Краще бути обережнішим з яскравою фурнітурою або ультрамодним кроєм. Варто знати про щонайменше п’ять способів, щоб носити кардиган стильно цієї осені.

З якими речами поєднувати кардиган:

Носіть кардиган як топ із джинсами та штанами для повсякденних виходів.

Надягніть кардиган поверх сукні, щоб зробити образ затишним.

Поєднуйте кардиган зі спідницею, щоб мати жіночніший вигляд.

Комбінуйте кардиган із шортами для невимушеного й комфортного образу.

Зав’язуйте кардиган на талії для акценту.

Стильні образи з кардиганами

Раніше "Телеграф" розповідав про головні модні тенденції осені-2023. У тренді опинилися 12 відтінків, з якими ви завжди будете в центрі уваги. Популярний не тільки шоколадний, а й м’ятний, а на піку ж сьогодні – червоний колір.