Обов’язкова річ в осінньому гардеробі: як носити кардиган, щоб образ був стильним (фото)
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З кардиганом ви складете багато актуальних аутфітів
Наступного сезону не обійтися без кардигану. Особливо ця річ нагоді для образів у золоту осінь. Затишний кардиган не тільки зробить ваш аутфіт стильним, а й зігріє.
З чим поєднувати кардиган, щоб це було трендово, актуально та красиво? Детальніше розповідає стилістка @stylist.inna в Instagram.
Модна експертка радить вибирати більш універсальні фасони кардиганів, які можна носити цілий рік. Краще бути обережнішим з яскравою фурнітурою або ультрамодним кроєм. Варто знати про щонайменше п’ять способів, щоб носити кардиган стильно цієї осені.
З якими речами поєднувати кардиган:
- Носіть кардиган як топ із джинсами та штанами для повсякденних виходів.
- Надягніть кардиган поверх сукні, щоб зробити образ затишним.
- Поєднуйте кардиган зі спідницею, щоб мати жіночніший вигляд.
- Комбінуйте кардиган із шортами для невимушеного й комфортного образу.
- Зав’язуйте кардиган на талії для акценту.
Стильні образи з кардиганами
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