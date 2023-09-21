Как одеваемся этой осенью: топ-8 модных трендов, которые реально можно носить (фото)

В моде уютные кардиганы, но и тренд на прозрачность остается с нами

Этой осенью актуальными остаются тенденции с прошлых сезонов, как галстук, например, но и блистают на подиумах свежие задумки. Что важно, многие из осенних трендов реально добавить в образ.

Как одеваемся в сезоне осень-2023? О восьми модных тенденциях рассказывает блог less_is_best_fashion в Instagram.

Так, стилист рассказала о трендах, которые можно назвать носибельными. Восемь таких тенденций стоит взять на вооружение и добавлять в ваши осенние аутфиты.

Топ-8 трендов этой осени:

Галстук. Аксессуар можно носить не только под рубашку, а даже под свитер.

Аксессуар можно носить не только под рубашку, а даже под свитер. Красный акцент. Этот цвет стал самым популярным в нынешнем сезоне и поможет внести в ваши образы яркие краски.

Этот цвет стал самым популярным в нынешнем сезоне и поможет внести в ваши образы яркие краски. Кардиган. Эта вещь подойдет и под широкие брюки, и под джинсы, и под юбку миди или брючный костюм с пиджаком.

Эта вещь подойдет и под широкие брюки, и под джинсы, и под юбку миди или брючный костюм с пиджаком. Прозрачность. Откровенный тренд все еще остается актуальным, главное, найти свой способ его применения.

Откровенный тренд все еще остается актуальным, главное, найти свой способ его применения. Офисная эстетика. Строгие юбки-карандаши, лоферы, рубашки и костюмы дополнят ваш осенний гардероб.

Строгие юбки-карандаши, лоферы, рубашки и костюмы дополнят ваш осенний гардероб. Худи на замке. И стильная, и удобная позиция в трендах сезона.

И стильная, и удобная позиция в трендах сезона. Обувь с острым носком. Туфли с нотками 90-х и 00-х очень выручат вас этой осенью.

Туфли с нотками 90-х и 00-х очень выручат вас этой осенью. Сумки-клатчи. В моде как традиционные клатчи, так способ ношения обычной сумки в руках.

Галстук

Красный цвет

Кардиган

Тренд на прозрачность

Трендовый худи

Острый носок

Клатч

Стильные осенние образы

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильную косуху этой осенью. Без актуальной верхней одежды вам точно не обойтись.