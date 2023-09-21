Как одеваемся этой осенью: топ-8 модных трендов, которые реально можно носить (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В моде уютные кардиганы, но и тренд на прозрачность остается с нами
Этой осенью актуальными остаются тенденции с прошлых сезонов, как галстук, например, но и блистают на подиумах свежие задумки. Что важно, многие из осенних трендов реально добавить в образ.
Как одеваемся в сезоне осень-2023? О восьми модных тенденциях рассказывает блог less_is_best_fashion в Instagram.
Так, стилист рассказала о трендах, которые можно назвать носибельными. Восемь таких тенденций стоит взять на вооружение и добавлять в ваши осенние аутфиты.
Топ-8 трендов этой осени:
- Галстук. Аксессуар можно носить не только под рубашку, а даже под свитер.
- Красный акцент. Этот цвет стал самым популярным в нынешнем сезоне и поможет внести в ваши образы яркие краски.
- Кардиган. Эта вещь подойдет и под широкие брюки, и под джинсы, и под юбку миди или брючный костюм с пиджаком.
- Прозрачность. Откровенный тренд все еще остается актуальным, главное, найти свой способ его применения.
- Офисная эстетика. Строгие юбки-карандаши, лоферы, рубашки и костюмы дополнят ваш осенний гардероб.
- Худи на замке. И стильная, и удобная позиция в трендах сезона.
- Обувь с острым носком. Туфли с нотками 90-х и 00-х очень выручат вас этой осенью.
- Сумки-клатчи. В моде как традиционные клатчи, так способ ношения обычной сумки в руках.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильную косуху этой осенью. Без актуальной верхней одежды вам точно не обойтись.