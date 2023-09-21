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Як одягаємося цієї осені: топ-8 модних трендів, які реально можна носити (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Осінь – час стильних образів
Осінь – час стильних образів. Фото Freepik

У моді затишні кардигани, але тренд на прозорість залишається з нами

Цієї осені актуальними залишаються тенденції з минулих сезонів, як краватка, наприклад, але й сяють на подіумах свіжі задуми. Що важливо, багато які з осінніх трендів реально додати в образ.

Як одягаємось у сезоні осінь-2023? Про вісім модних тенденцій розповідає блог less_is_best_fashion в Instagram.

Так, стилістка розповіла про тренди, які можна назвати носибельними. Вісім таких тенденцій варто взяти на озброєння та додавати у ваші осінні аутфіти.

Топ-8 трендів цієї осені:

  • Краватка. Аксесуар можна носити не лише під сорочку, а навіть під светр.
  • Червоний акцент. Цей колір став найпопулярнішим у нинішньому сезоні та допоможе внести у ваші образи яскраві фарби.
  • Кардиган. Ця річ підійде і під широкі штани, і під джинси, і під спідницю міді або костюм з піджаком.
  • Прозорість. Відвертий тренд все ще залишається актуальним, головне, знайти свій спосіб його застосування.
  • Офісна естетика. Суворі спідниці-олівці, лофери, сорочки та костюми доповнять ваш осінній гардероб.
  • Худі на замок. І стильна, і зручна позиція у трендах сезону.
  • Взуття з шкарпетками. Туфлі з нотками 90-х та 00-х дуже виручать вас цієї осені.
  • Сумки-клатчі. У моді як традиційні клатчі, так і спосіб носіння звичайної сумки в руках.
Краватка
Краватка
Тренд на червоний колір
Червоний колір
Кардиган
Кардиган
Тренд на прозорість
Тренд на прозорість
Худі
Трендовий худі
Взуття з гострим носком
Гострий носок
Сумки-клатчі
Клатч
Стильні осінні образи
Стильні осінні образи

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати стильну косуху цієї осені. Без актуального верхнього одягу вам точно не обійтися.

Теги:
#Стиль #Тренди