Як одягаємося цієї осені: топ-8 модних трендів, які реально можна носити (фото)
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У моді затишні кардигани, але тренд на прозорість залишається з нами
Цієї осені актуальними залишаються тенденції з минулих сезонів, як краватка, наприклад, але й сяють на подіумах свіжі задуми. Що важливо, багато які з осінніх трендів реально додати в образ.
Як одягаємось у сезоні осінь-2023? Про вісім модних тенденцій розповідає блог less_is_best_fashion в Instagram.
Так, стилістка розповіла про тренди, які можна назвати носибельними. Вісім таких тенденцій варто взяти на озброєння та додавати у ваші осінні аутфіти.
Топ-8 трендів цієї осені:
- Краватка. Аксесуар можна носити не лише під сорочку, а навіть під светр.
- Червоний акцент. Цей колір став найпопулярнішим у нинішньому сезоні та допоможе внести у ваші образи яскраві фарби.
- Кардиган. Ця річ підійде і під широкі штани, і під джинси, і під спідницю міді або костюм з піджаком.
- Прозорість. Відвертий тренд все ще залишається актуальним, головне, знайти свій спосіб його застосування.
- Офісна естетика. Суворі спідниці-олівці, лофери, сорочки та костюми доповнять ваш осінній гардероб.
- Худі на замок. І стильна, і зручна позиція у трендах сезону.
- Взуття з шкарпетками. Туфлі з нотками 90-х та 00-х дуже виручать вас цієї осені.
- Сумки-клатчі. У моді як традиційні клатчі, так і спосіб носіння звичайної сумки в руках.
Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати стильну косуху цієї осені. Без актуального верхнього одягу вам точно не обійтися.