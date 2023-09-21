Як одягаємося цієї осені: топ-8 модних трендів, які реально можна носити (фото)

У моді затишні кардигани, але тренд на прозорість залишається з нами

Цієї осені актуальними залишаються тенденції з минулих сезонів, як краватка, наприклад, але й сяють на подіумах свіжі задуми. Що важливо, багато які з осінніх трендів реально додати в образ.

Як одягаємось у сезоні осінь-2023? Про вісім модних тенденцій розповідає блог less_is_best_fashion в Instagram.

Так, стилістка розповіла про тренди, які можна назвати носибельними. Вісім таких тенденцій варто взяти на озброєння та додавати у ваші осінні аутфіти.

Топ-8 трендів цієї осені:

Краватка. Аксесуар можна носити не лише під сорочку, а навіть під светр.

Аксесуар можна носити не лише під сорочку, а навіть під светр. Червоний акцент. Цей колір став найпопулярнішим у нинішньому сезоні та допоможе внести у ваші образи яскраві фарби.

Цей колір став найпопулярнішим у нинішньому сезоні та допоможе внести у ваші образи яскраві фарби. Кардиган. Ця річ підійде і під широкі штани, і під джинси, і під спідницю міді або костюм з піджаком.

Ця річ підійде і під широкі штани, і під джинси, і під спідницю міді або костюм з піджаком. Прозорість. Відвертий тренд все ще залишається актуальним, головне, знайти свій спосіб його застосування.

Відвертий тренд все ще залишається актуальним, головне, знайти свій спосіб його застосування. Офісна естетика. Суворі спідниці-олівці, лофери, сорочки та костюми доповнять ваш осінній гардероб.

Суворі спідниці-олівці, лофери, сорочки та костюми доповнять ваш осінній гардероб. Худі на замок. І стильна, і зручна позиція у трендах сезону.

І стильна, і зручна позиція у трендах сезону. Взуття з шкарпетками. Туфлі з нотками 90-х та 00-х дуже виручать вас цієї осені.

Туфлі з нотками 90-х та 00-х дуже виручать вас цієї осені. Сумки-клатчі. У моді як традиційні клатчі, так і спосіб носіння звичайної сумки в руках.

Краватка

Червоний колір

Кардиган

Тренд на прозорість

Трендовий худі

Гострий носок

Клатч

Стильні осінні образи

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати стильну косуху цієї осені. Без актуального верхнього одягу вам точно не обійтися.