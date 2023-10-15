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Хром, градиент и необычный френч: топ-10 дизайнов маникюра, которые круто смотрятся на коротких ногтях (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Короткие ногти тоже могут выглядеть шикарно Новость обновлена 15 октября 2023, 12:10
Короткие ногти тоже могут выглядеть шикарно. Фото Freepik

В тренде быть легко и без усилий

Хороший маникюр – это универсальное бьюти-занятие, способное поднять нам настроение. И хотя цвета и дизайны модного маникюра кажутся бесконечными, иногда бывает неловко красить ногти, если они у вас короткие.

Но ведь ногти бывают всех форм, размеров и длины, поэтому нет причин смущаться. Портал inStyle отмечает, что есть множество отличных вариантов и для коротких ногтей. Например, гелевый маникюр независимо от того, выберете вы однотонный лак или минималистичный нейл-арт, будет выглядеть великолепно на любой длине ногтя.

Основатель бренда Olive & June Сара Гибсон Таттл говорит, что гелевой маникюр на коротких ногтях стал так популярен, потому что это один из самых быстрых маникюров, которые можно сделать, и самый простой в уходе. Она отмечает, что классическая круглая форма — самый лучший вариант из-за своей практичности.

Выбор оттенков лака остается за вами – как и с любой другой длиной, но с цветом можно интересно экспериментировать. Конечно, классические оттенки, такие как нюдовые и красные, всегда выглядят шикарно.

Что касается нейл-арта, Гибсон Таттл предлагает французский маникюр, еще один крупный нейл-тренд. "Если вы хотите попробовать французский маникюр на коротком ногте, обязательно сделайте тонкую линию на кончике вместо широкой, более традиционной французской ширины", — говорит она. Таким образом кончик будет акцентом и не "захватит" значительную часть ногтя.

А если вы все-таки решите отрастить ногти, то можете превратить свой старый гелевой маникюр в умышленный образ. Для этого сделайте маникюр в виде полумесяца на части ногтя возле кутикулы. Вы можете позволить ему расти до тех пор, пока держится гель, и он будет хорошо выглядеть все это время.

Модный дизайн ногтей на короткие ногти — 10 идей

  • Сатиновый хром. Блестящий радужный лак с атласным покрытием.
Сатиновый хром
Фото: instagram.com/imarninails
  • Skittle Nails. Маникюр делается легко и подходит для ногтей любой формы и длины.
Skittle Nails
Фото: instagram.com/imarninails
  • Классический красный. Красный гель-лак – это всегда хорошая идея, а однотонные ногти – это всегда классика.
красный маникюр
Фото: pinterest.com
  • Французский маникюр. Эта современная черно-золотая версия имеет тонкие линии, нарисованные прямо под кончиком ногтя, чтобы сохранить пропорциональность.
Французский маникюр
Фото: instagram.com/iheartnailart1022
  • Градиент ногтей. Покрасьте каждый ноготь разным оттенком в той же цветовой группе, чтобы создать холодный эффект градиента. Это также идеальный дизайн, когда вы выбрали цвет лака, но не можете определиться с оттенком или хотите соответствовать сезону.
градиент ногти
Фото: instagram.com/rico.nails214
обратные полумесяцы
Этот простой дизайн ногтей выглядит отлично, даже когда ваш гелевый маникюр отрос. Фото: instagram.com/dawenails
  • Завитки цветных блоков. Их можно адаптировать в соответствии с длиной ваших ногтей. Здесь формы были добавлены к противоположным внутренним и внешним углам ногтя в более темном оттенке желтого для интересного разнообразия.
завитки на ногтях
Фото: instagram.com/paintboxnails
  • Сияющие ромашки.
Сияющие ромашки
Фото: instagram.com/vanityprojects
  • Шахматная доска.
шахматная доска
Фото: instagram.com/paintbucketnails
  • Леопардовые края.
маникюр Леопардовые края
Фото: instagram.com/nailsfromnars

Ранее мы рассказывали, что сделать, чтобы гель-лак держался дольше. Эти семь приемов помогут сохранить блеск и красоту маникюра на дольше.

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#Мода #Маникюр