Хром, градієнт та незвичайний френч: топ-10 дизайнів манікюру, які круто виглядають на коротких нігтях (фото)

У тренді можна бути легко та без зусиль

Хороший манікюр — це універсальне б’юті-заняття, здатне підняти нам настрій. І хоча кольори та дизайни модного манікюру здаються нескінченними, іноді буває ніяково фарбувати нігті, якщо вони у вас короткі.

Але нігті бувають всіх форм, розмірів і довжини, тому немає причин бентежитися. Портал inStyle зазначає, що є безліч відмінних варіантів і для коротких нігтів. Наприклад, гелевий манікюр незалежно від того, оберете ви однотонний лак або мінімалістичний нейл-арт, матиме чудовий вигляд на будь-якій довжині нігтя.

Засновник бренду Olive & June Сара Гібсон Таттл каже, що гелевий манікюр на коротких нігтях став таким популярним, тому що це один із найшвидших манікюрів, які можна зробити, і найпростіший у догляді. Вона зазначає, що класична кругла форма – найкращий варіант через свою практичність.

Вибір відтінків лаку залишається за вами – як і з будь-якою іншою довжиною, але з кольором можна цікаво експериментувати. Звичайно, класичні відтінки, такі як нюдові та червоні, завжди виглядають шикарно.

Щодо нейл-арту, Гібсон Таттл пропонує французький манікюр, ще один великий нейл-тренд. "Якщо ви хочете спробувати французький манікюр на короткому нігті, обов’язково зробіть тонку лінію на кінчику замість широкої, більш традиційної французької ширини", — каже вона. Таким чином кінчик буде акцентом і не захопить значну частину нігтя.

А якщо ви все-таки вирішите відростити нігті, то можете перетворити свій старий гелевий манікюр на умисний образ. Для цього зробіть півмісяць без лаку на частині нігтя біля кутикули. Ви можете дозволити йому рости до тих пір, поки тримається гель, і він матиме добрий вигляд весь цей час.

Модний дизайн нігтів на короткі нігті — 10 ідей

Сатиновий хром. Блискучий райдужний лак з атласним покриттям.

Skittle Nails. Манікюр робиться легко та підходить для нігтів будь-якої форми та довжини.

Класичний червоний. Червоний гель-лак – це гарна ідея, а однотонні нігті – це завжди класика.

Французький манікюр. Ця сучасна чорно-золота версія має тонкі лінії, намальовані під кінчиком нігтя, щоб зберегти пропорційність.

Градієнт нігтів. Пофарбуйте кожен ніготь різним відтінком у тій же групі кольорів, щоб створити холодний ефект градієнта. Це також ідеальний дизайн, коли ви вибрали колір лаку, але не можете визначитися з відтінком чи хочете відповідати сезону.

Цей простий дизайн нігтів виглядає чудово, навіть коли ваш гелевий манікюр відріс. Фото: instagram.com/dawenails

Завитки кольорових блоків. Їх можна адаптувати відповідно до довжини ваших нігтів. Тут форми були додані до протилежних внутрішніх та зовнішніх кутів нігтя у більш темному відтінку жовтого для цікавого розмаїття.

Сяючі ромашки.

Шахова дошка.

Леопардові краї.

Раніше ми розповідали, що зробити, щоб гель-лак тримався довше. Ці сім прийомів допоможуть зберегти блиск та красу манікюру на довше.