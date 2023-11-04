Дорогой маникюр выглядит так: нейл-арт, который набрал полтора миллиона просмотров в TikTok

Этот цвет мгновенно улучшит ваш образ — 12 стильных идей на любые ногти

Нет ничего, что нравится модным и стильным леди больше, чем дорогой маникюр. Выбор цвета, формы и дизайна имеет огромное значение, ведь маникюр может как поднять ваш образ на вершины стиля, так и испортить все впечатление.

Как именно сделать, чтобы ногти выглядели как можно шикарнее, рассказывает портал Who What Wear. Бьюти-эксперт Грейс Линдси отмечает: все дело в том, чтобы ваши ногти выглядели здоровыми в цветах, которые мгновенно улучшат ваш образ.

Какой цвет маникюра выглядит дорого на любых ногтях

Когда речь заходит об осенних и зимних тенденциях нейл-арта, есть один цвет, который выглядит очень дорого — речь идет о серых ногтях. Не спешите, если вы считаете, что серый цвет совершенно скучный, не нравится и не подходит вам. Бьюти-эксперт готова доказать, что вы можете ошибаться. Просто просмотрите подборку и убедитесь, что этот классический, неподвластный времени цвет всегда смотрится хорошо и делает маникюр таким стильным.

Такое мнение поддерживают сотни тысяч людей — хэштег #graynailpolish имеет почти полтора миллиона просмотров в TikTok. Серый не только вечен, но и подойдет ко всему, что есть в вашем гардеробе. А если вы не любите однотонный маникюр, то есть много интересных способов включить этот оттенок в крутой дизайн ногтей.

Итак, чего вы ждете? Продолжайте прокручивать и приготовьтесь сделать серый своим новым цветом!

Тренды осеннего маникюра 2023 — вдохновение для серых ногтей

Короткая квадратная форма ногтей делает этот маникюр еще более стильным. Фото @iramshelton

Стильный светло-серый цвет. Фото @harrietwestmoreland

Так весело и так шикарно! Фото @themaniclub

Для праздничного случая добавьте хромированную обработку в свой серый маникюр. Фото @pink_oblivion

Не беспокойтесь, этот цвет прекрасно смотрится и на коротких ногтях. Фото @buffcs

Серые блестящие французские кончики? Да, пожалуйста. @harrietwestmoreland

Абсолютная классика. Фото @themaniclub

Даже серый нейл-арт смотрится дорого. Фото @iramshelton

Для более легкой атмосферы выберите серый лак в голубых тонах. @paintedbyjools

Комбинируйте свой серый лак с другими нейтральными оттенками этого сезона. Фото @betina_goldstein

Как это мило, не так ли?! Фото @pink_oblivion

Надо как можно быстрее попробовать этот маникюр. Фото @paintedbyjools

Если вы все-таки не решились сделать серый своим новым цветом, посмотрите еще одну подборку, которую мы опубликовали раньше. В этой статье модные тренды маникюра на осень 2023 воплощены в ярких стильных дизайнах.