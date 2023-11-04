Дорогий манікюр має виглядати саме так: нейл-арт, який набрав півтора мільйона переглядів у TikTok

Цей колір миттєво покращить ваш образ — 12 стильних ідей для будь-яких нігтів

Немає нічого, що подобається модним і стильним леді більше, ніж дорогий манікюр. Вибір кольору, форми та дизайну має величезне значення, адже манікюр може як підняти ваш образ на вершини стилю, так і зіпсувати все враження.

Як саме зробити, щоб нігті виглядали якомога шикарнішими, розповідає портал Who What Wear. Б'юті-експерт Грейс Ліндсі зазначає: річ у тім, щоб ваші нігті виглядали здоровими у кольорах, які миттєво покращать ваш образ.

Який колір манікюру виглядає дорого на будь-яких нігтях

Коли йдеться про осінні та зимові тенденції нейл-арту, є один колір, який виглядає дуже дорого — йдеться про сірі нігті. Не поспішайте, якщо ви вважаєте, що сірий колір зовсім нудний, не подобається і не підходить вам. Б'юті-експерт готова довести, що ви можете помилятися. Просто перегляньте добірку та переконайтеся, що цей класичний, непідвладний часу колір завжди має гарний вигляд і робить манікюр таким стильним.

Таку думку підтримують сотні тисяч людей — хештег #graynailpolish має майже півтора мільйона переглядів у TikTok. Сірий не тільки вічний, а й підійде до всього, що є у гардеробі. А якщо ви не любите однотонний манікюр, то є багато цікавих способів включити цей відтінок у крутий дизайн нігтів.

Отже, чого ви чекаєте? Продовжуйте прокручувати та приготуйтеся зробити сірий своїм новим кольором!

Тренди осіннього манікюру 2023 – натхнення для сірих нігтів

Коротка квадратна форма нігтів робить цей манікюр ще стильнішим. Фото @iramshelton

Стильний світло-сірий колір. Фото @harrietwestmoreland

Так весело і так шикарно! Фото @themaniclub

До свята додайте хромовану обробку до свого сірого манікюру. Фото @pink_oblivion

Не турбуйтеся, цей колір чудово виглядає і на коротких нігтях. Фото @buffcs

Сірі блискучі французькі кінчики? Так, будь ласка. @harrietwestmoreland

Абсолютна класика. Фото @themaniclub

Навіть сірий нейл-арт виглядає дорого. Фото @iramshelton

Для легшої атмосфери оберіть сірий лак у блакитних тонах. @paintedbyjools

Комбінуйте свій сірий лак із іншими нейтральними відтінками цього сезону. Фото @betina_goldstein

Як це мило, чи не так? Фото @pink_oblivion

Треба якнайшвидше спробувати цей манікюр. Фото @paintedbyjools

Якщо ви все ж таки не наважилися зробити сірий своїм новим кольором, подивіться ще одну добірку, яку ми опублікували раніше. У цій статті модні тренди манікюру на осінь 2023 року втілені в яскравих стильних дизайнах.