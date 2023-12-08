Оверсайз, дубленка или с поясом: самые модные куртки на зиму 2024 подчеркнут образ любой модницы (фото)
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Узнайте, какие куртки будут в моде зимой 2024 года
Зима уже на полную разыгралась в Украине, а значит самое время утепляться, и о красоте не забывайте. В этом сезоне большой выбор трендовых курток, чтобы быть стильной даже в холода. Мы уже рассказывали о самых трендовых зимних куртках для мужчин, а сегодня делимся новинками женской моды.
Как оказалось в этом сезоне вернулись в тренды теплые дубленки-авиаторы, которым отдают предпочтение все больше модниц, пишет apostrophe.ua. Также в моде остается оверсайз.
Пуховики с поясом
Модные пуховики с поясом снова набирают популярность. Такой вариант зимних курток подойдет девушкам, которые хотят подчеркнуть фигуру и не выглядеть на несколько размеров больше в зимней одежде. Выбирайте базовые оттенки — белый, черный, темно-синий, серый, они наиболее выгодные в этом сезоне.
Пуховики-оверсайз
Оверсайз не выходит из моды и выглядит стильно в разных вариациях образов. Такая куртка отлично вписывается в зимний гардероб и прекрасно сочетается с разными нарядами и обувью. Лучше всего выбирать среднюю длину, а вот с цветами можно экспериментировать.
Длинный пуховик
Такой вариант пуховика подойдет для модниц, которые постоянно мерзнут зимой. Длинная куртка не только защитит от холода, но и будет выглядеть стильно в холодную погоду. Дополнить образ с длинным пуховиком можно высокими сапогами или уггами.
Куртки-комби
Куртки из комбинации разных тканей и материалов тоже будут в тренде в этом сезоне. Присмотритесь к контрастным вариантам и разным фактурам.
Дубленка-авиатор
Дубленки-авиаторы снова вернулись в осенне-зимние тренды. Такая куртка станет дополнением зимнего гардероба, однако на более мягкую и теплую зиму, поскольку в сильный мороз в ней можно замерзнуть. Такие дубленки прекрасно сочетаются с ботинками-челси и ботфортами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, с какой обувью носить длинный пуховик, чтобы не выглядеть нелепо. Узнайте о модных тенденциях для женщин на зиму 2024 года.