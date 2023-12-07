Подчеркните свой стиль: самые трендовые зимние куртки для мужчин на сезон 2023-2024
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Главные тренды мужской моды на зиму
Пришла зима, а значит пора обновить мужской гардероб стильной верхней одеждой, которая не только будет выглядеть трендово, но и согреет в зимние морозы. В этом сезоне дизайнеры предлагают несколько вариантов удобных и теплых курток. Мы уже рассказывали о самых трендовых головных уборах для мужчин, а сегодня делимся, какие куртк будут на пике трендов.
Вариантов стильных мужских курток на зиму не так мало, как кажется, пишет 24.info. Предлагаем узнать о них поподробнее.
Парка
Это прекрасный вариант молодежной куртки, которая остается актуальной уже несколько сезонов. В такой куртке будет не только тепло, но и выглядит она очень стильно. В такой куртке вы не замерзнете даже в -20.
Ветровка
Стильная ветровка из натуральных материалов прекрасно защищает от ветра и дождя. Зимние варианты ветровок дополнены теплой подкладкой, капюшоном или воротником. Это идеальный вариант легкой куртки для не слишком холодной погоды.
Пуховик
Пуховики уже давно представлены не только в женской моде, но и в мужской. Мужские пуховики есть разной длины и степени утепления, чаще всего они пошиты с капюшонами, которые можно отстегнуть. Есть приталенные варианты, а также оверсайз, каждый найдет что-то подходящее.
Анорак
Это стильная мужская куртка, которая надевается через голову. Такая куртка отлично подходит для прогулок и занятий спортом на улице. Она надежно защитит от осадков и ветра.
Кожанка
Главный писк моды для мужчин в этом сезоне — утепленная мехом кожаная куртка. Она прекрасно защищает от холода и выглядит очень стильно, как для уличного стиля, так и для более официального, все зависит от фасона.
Ранее "Телеграф" рассказывал, с какой обувью носить длинный пуховик, чтобы не выглядеть нелепо. Узнайте о модных тенденциях для женщин на зиму 2024 года.