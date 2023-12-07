Підкресліть свій стиль: найтрендовіші зимові куртки для чоловіків на сезон 2023-2024

Головні тренди чоловічої моди на зиму

Прийшла зима, а значить настав час оновити чоловічий гардероб стильним верхнім одягом, який не тільки виглядатиме трендово, а й зігріє в зимові морози. Цього сезону дизайнери пропонують кілька варіантів зручних та теплих курток. Ми вже розповідали про найбільш трендові головні убори для чоловіків, а сьогодні ділимося, які куртки будуть на піку трендів.

Варіантів стильних чоловічих курток на зиму не так мало, як здається, пише 24.info. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Парка

Це чудовий варіант молодіжної куртки, що залишається актуальною вже кілька сезонів. У такій куртці буде не тільки тепло, а й вона виглядає дуже стильно. У такій куртці ви не замерзнете навіть у -20.

Фото: Pinterest

Вітровка

Стильна вітровка з натуральних матеріалів чудово захищає від вітру та дощу. Зимові варіанти вітровок доповнені теплою підкладкою, капюшоном або коміром. Це ідеальний варіант легкої куртки для не надто холодної погоди.

Фото: Pinterest

Пуховик

Пуховики вже давно представлені не лише у жіночій моді, а й у чоловічій. Чоловічі пуховики є різної довжини та ступеня утеплення, найчастіше вони пошиті з капюшонами, які можна відстебнути. Є приталені варіанти, а також оверсайз, кожен знайде щось своє.

Фото: Pinterest

Анорак

Це стильна чоловіча куртка, яка вдягається через голову. Така куртка чудово підходить для прогулянок та занять спортом на вулиці. Вона надійно захистить від опадів та вітру.

Фото: Pinterest

Шкірянка

Головний писк моди для чоловіків цього сезону — шкіряна куртка, яка утеплена хутром. Вона чудово захищає від холоду і виглядає дуже стильно як для вуличного стилю, так і для більш офіційного, все залежить від фасону.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, з яким взуттям носити довгий пуховик, щоб не виглядати безглуздо. Дізнайтеся про модні тенденції для жінок на зиму 2024 року.