Підкресліть свій стиль: найтрендовіші зимові куртки для чоловіків на сезон 2023-2024
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Головні тренди чоловічої моди на зиму
Прийшла зима, а значить настав час оновити чоловічий гардероб стильним верхнім одягом, який не тільки виглядатиме трендово, а й зігріє в зимові морози. Цього сезону дизайнери пропонують кілька варіантів зручних та теплих курток. Ми вже розповідали про найбільш трендові головні убори для чоловіків, а сьогодні ділимося, які куртки будуть на піку трендів.
Варіантів стильних чоловічих курток на зиму не так мало, як здається, пише 24.info. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.
Парка
Це чудовий варіант молодіжної куртки, що залишається актуальною вже кілька сезонів. У такій куртці буде не тільки тепло, а й вона виглядає дуже стильно. У такій куртці ви не замерзнете навіть у -20.
Вітровка
Стильна вітровка з натуральних матеріалів чудово захищає від вітру та дощу. Зимові варіанти вітровок доповнені теплою підкладкою, капюшоном або коміром. Це ідеальний варіант легкої куртки для не надто холодної погоди.
Пуховик
Пуховики вже давно представлені не лише у жіночій моді, а й у чоловічій. Чоловічі пуховики є різної довжини та ступеня утеплення, найчастіше вони пошиті з капюшонами, які можна відстебнути. Є приталені варіанти, а також оверсайз, кожен знайде щось своє.
Анорак
Це стильна чоловіча куртка, яка вдягається через голову. Така куртка чудово підходить для прогулянок та занять спортом на вулиці. Вона надійно захистить від опадів та вітру.
Шкірянка
Головний писк моди для чоловіків цього сезону — шкіряна куртка, яка утеплена хутром. Вона чудово захищає від холоду і виглядає дуже стильно як для вуличного стилю, так і для більш офіційного, все залежить від фасону.
Раніше "Телеграф" розповідав, з яким взуттям носити довгий пуховик, щоб не виглядати безглуздо. Дізнайтеся про модні тенденції для жінок на зиму 2024 року.