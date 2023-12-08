Оверсайз, дублянка чи з поясом: наймодніші куртки на зиму 2024 року підкреслять образ будь-якої модниці (фото)

Дізнайтеся, які куртки будуть модними взимку 2024 року.

Зима вже на повну розігралася в Україні, а значить саме час утеплюватись, і про красу не забувайте. Цього сезону великий вибір трендових курток, щоб бути стильною навіть у холоди. Ми вже розповідали про найтрендовіші зимові куртки для чоловіків, а сьогодні ділимося новинками жіночої моди.

Як виявилося цього сезону повернулися в тренди теплі дублянки-авіатори, яким віддають перевагу все більше модниць, пише apostrophe.ua. Також у моді залишається оверсайз.

Пуховики з поясом

Модні пуховики з поясом знову набирають популярності. Такий варіант зимових курток підійде дівчатам, які хочуть підкреслити фігуру і не виглядати на кілька розмірів більше в зимовому одязі. Вибирайте базові відтінки — білий, чорний, темно-синій, сірий, вони найвигідніші цього сезону.

Фото: Pinterest

Пуховики-оверсайз

Оверсайз не виходить із моди і виглядає стильно у різних варіаціях образів. Така куртка відмінно вписується в зимовий гардероб і чудово поєднується з різними вбраннями та взуттям. Найкраще вибирати середню довжину, а от із кольорами можна експериментувати.

Фото: Pinterest

Довгий пуховик

Такий варіант пуховика підійде для модниць, які постійно мерзнуть взимку. Довга куртка не тільки захистить від холоду, але й виглядатиме стильно в холодну погоду. Доповнити образ із довгим пуховиком можна високими чоботами чи уггами.

Фото: Pinterest

Куртки-комбі

Куртки з комбінації різних тканин та матеріалів теж будуть у тренді цього сезону. Придивіться до контрастних варіантів та різних фактур.

Фото: Pinterest

Дублянка-авіатор

Дублянки-авіатори знову повернулися до осінньо-зимових трендів. Така куртка стане доповненням зимового гардеробу, проте на м’якшу та теплішу зиму, оскільки у сильний мороз у ній можна замерзнути. Такі дублянки чудово поєднуються з черевиками-челсі та ботфортами.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, з яким взуттям носити довгий пуховик, щоб не виглядати безглуздо. Дізнайтесь про модні тенденції для жінок на зиму 2024 року.