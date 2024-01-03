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Карго, вязаные и на цепочке: самые трендовые сумки 2024 года (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Каждая модница найдет себе сумку по душе Новость обновлена 03 января 2024, 19:48
Каждая модница найдет себе сумку по душе. Фото Pinterest

Названы самые модные сумки 2024 года

Даже самый стильный образ требует аксессуаров, чтобы быть завершенным. Одним из таких таких аксессуаров может стать грамотно подобранная сумочка. Мы уже рассказывали, с чем носить грубые ботинки-берцы этой зимой, а сегодня делимся, какие сумки будут в тренде в 2024 году.

Как пишет "Телеграф", среди самых модных моделей карго, микро-сумки, вязаные и на цепочке. Также стилисты отмечают, что в тренды возвращаются сумки необычных форм. Предлагаем узнать о них подробнее.

Самые трендовые сумки 2024 года

Микро-сумка

Этот аксессуар хоть и не совсем практичный, однако, как дополнение к образу выглядит очень стильно. С такой сумочкой можно комбинировать как повседневные образы, так и более нарядные.

микро-сумочки
Фото: Pinterest

Сумка-карго

Одним из главных трендов 2024 года станет функциональная сумка-карго, которая сочетает в себе комфорт и стиль. Эта сумка со множеством карманов станет прекрасным дополнением, как к деловому образу, так и к street style.

сумка карго
Фото: Pinterest

Сумки на цепочке

Эта модель сумки не теряет свою актуальность среди модниц вот уже несколько сезонов подряд. Она подчеркнет элегантность образа и станет его главным акцентом.

сумки с цепочкой
Фото: Pinterest

Вязаная сумка

Вязаные сумки могут выглядеть стильно не только зимой, но и в более теплый сезон. Такой аксессуар придаст образу особого шарма и уникальности.

вязаная сумочка
Фото: Pinterest

Сумки необычной формы

В 2024 году дизайнеры продолжают экспериментировать с формами сумок и на первый план выходят нестандартные яркие модели. Эти сумки станут настоящей находкой для модниц, которые стремятся добавить образу хулиганской и бунтарской нотки.

необычные сумки
Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие джинсы в моде в 2024 году. Клеш, рваные или широкие? Главное – уметь их комбинировать с другими вещами.

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#Мода #Сумки #Стиль