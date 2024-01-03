Карго, в’язані і на ланцюжку: найбільш трендові сумки 2024 року (фото)

Названі наймодніші сумки 2024 року

Навіть найстильніший образ вимагає аксесуарів, щоб бути завершеним. Одним з таких аксесуарів може стати грамотно підібрана сумочка. Ми вже розповідали, з чим носити грубі черевики-берці цієї зими, а сьогодні ділимося, які сумки будуть у тренді у 2024 році.

Як пише "Телеграф", серед наймодніших моделей карго, мікро-сумки, в’язані і на ланцюжку. Також стилісти зазначають, що у тренди повертаються сумки незвичайних форм. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Найтрендовіші сумки 2024 року

Мікро-сумка

Цей аксесуар хоч і не зовсім практичний, проте як доповнення образу виглядає дуже стильно. З такою сумочкою можна комбінувати як повсякденні образи, так і ошатніші.

Фото: Pinterest

Сумка-карго

Одним з головних трендів 2024 стане функціональна сумка-карго, яка поєднує в собі комфорт і стиль. Ця сумка з безліччю кишень стане чудовим доповненням як до ділового образу, так і до street style.

Фото: Pinterest

Сумки на ланцюжку

Ця модель сумки не втрачає своєї актуальності серед модниць ось уже кілька сезонів поспіль. Вона підкреслить елегантність образу і стане його головним акцентом.

Фото: Pinterest

В’язана сумка

В’язані сумки можуть виглядати стильно не тільки взимку, а й у тепліший сезон. Такий аксесуар додасть образу особливого шарму та унікальності.

Фото: Pinterest

Сумки незвичайної форми

У 2024 році дизайнери продовжують експериментувати з формами сумок і на перший план виходять нестандартні яскраві моделі. Ці сумки стануть справжньою знахідкою для модниць, які прагнуть додати образу хуліганської та бунтарської нотки.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, які джинси в моді у 2024 році. Кльош, рвані чи широкі? Головне – вміти їх поєднувати з іншими речами.