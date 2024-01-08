Тренд зимы 2024 лиловый маникюр: идеи и дизайны для вдохновения (фото)

Сделайте самый трендовый маникюр этой зимы в лиловом оттенке

Одним из трендов этой зимы стал неброский и нежный лиловый маникюр. Такой вариант покрытия подойдет стильным элегантным модницам, он подчеркнет естественность и дополнит любой образ. Мы уже рассказывали, как разнообразить темные дизайны ногтей, а сегодня делимся идеями трендового лилового маникюра.

Идеи и дизайны маникюра в лиловых оттенках

Лиловый или лавандовый маникюр может стать главным акцентом вашего образа. Если отдаете предпочтение сдержанной элегантности, сделайте монохромное покрытие без какого-либо дизайна и блестящих элементов с классическим топовым покрытием.

Фото: Pinterest

Если же любите что-то более экстравагантное — вариантов дизайнов может быть очень много. Так, например, можно дополнить лиловое покрытие блестками или сияющими эффектами. Также можно дополнить или разбавить нежный лавандовый маникюр милыми рисунками, наклейками или интересными эффектами и элементами.

Фото: Pinterest

Интересным сочетанием будет лиловый с каким-нибудь более контрастным оттенком, даже черным или темным-фиолетовым.

Примечательно, что лиловый маникюр заслужил свою популярность, так как прекрасно выглядит на разных формах и длине ногтей.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, как разнообразить нюдовый маникюр блестками и дизайнами. Помните, что элегантность не только в простоте.