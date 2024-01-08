Тренд зими 2024 ліловий манікюр: ідеї та дизайни для натхнення (фото)

Зробіть найтрендовіший манікюр цієї зими у ліловому відтінку

Одним із трендів цієї зими став не зухвалий і ніжний ліловий манікюр. Такий варіант покриття підійде елегантним стильним модницям, він підкреслить природність і доповнить будь-який образ. Ми вже розповідали, як урізноманітнити темні дизайни нігтів, а сьогодні ділимося ідеями трендового лілового манікюру.

Ідеї та дизайни манікюру в лілових відтінках

Ліловий чи лавандовий манікюр може стати головним акцентом вашого образу. Якщо віддаєте перевагу стриманій елегантності, зробіть монохромне покриття без будь-якого дизайну та декоративних елементів із класичним топовим покриттям.

Фото: Pinterest

Якщо ж любите щось екстравагантніше — варіантів дизайнів може бути дуже багато. Так, наприклад, можна доповнити лілове покриття блискітками або сяючими ефектами. Також можна доповнити або розбавити ніжний манікюр лавандовий милими малюнками, наклейками або цікавими ефектами і декоративними елементами.

Фото: Pinterest

Цікавим поєднанням буде ліловий з якимось контрастним відтінком, навіть чорним або темним-фіолетовим.

Примітно, що ліловий манікюр заслужив на свою популярність, оскільки чудово виглядає на різних формах і довжині нігтів.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, як урізноманітнити нюдовий манікюр блискітками та дизайнами. Пам’ятайте, що елегантність не тільки у простоті.