Укр

К Земле мчится гигантский новый астероид: подробности

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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К Земле мчится гигантский новый астероид: подробности Новость обновлена 27 августа 2021, 12:38
В следующий раз мы увидим это космическое тело через 19 лет.

Астероид 2021 PT ученые открыли менее месяца назад и еще не до конца изучили его

По направлению к Земле летит огромный, потенциально опасный и не до конца изученный астероид, длина которого равна двум футбольным полям.

По информации сайта in-space, это космическое тело под названием 2021 PT, которое открыли только 3 августа 2021 года, приблизится на минимальное расстояние к Земле уже в это воскресенье, 29 числа.

Сообщается, что астероид длиной более 245 метров совершает один оборот вокруг Солнца за 494 земных дня. 2021 PT считается потенциально опасным космическим объектом, так как приблизится к Земле на минимальное расстояние в 4,91 миллиона километров и промчит со скоростью 7 километров в секунду. По расчетам экспертов, случится это 29 августа в 03:52 ночи.

Интересно, что в следующий раз мы сможем увидеть этот астероид в 2040 году, и приблизится к Земле он еще ближе: пролетит на минимальном, по мнению экспертов, расстоянии в 2,68 миллиона километров.

Напомним, 21 августа на расстоянии 3,4 миллиона километров от Земли пролетел астероид 2016 AJ193, который превосходит по своим размерам 99% других астероидов. По данным астрономов, его размеры достигают 1,37 км в диаметре, что можно сопоставить с диаметром Пентагона.

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