До Землі мчить гігантський новий астероїд: подробиці

Астероїд 2021 PT вчені відкрили менше місяця назад і ще не до кінця вивчили його

У напрямку до Землі летить величезний, потенційно небезпечний і не до кінця вивчений астероїд, довжина якого дорівнює двом футбольним полям.

За інформацією сайту in-space, це космічне тіло під назвою 2021 PT, яке відкрили лише 3 серпня 2021 року наблизиться на мінімальну відстань до Землі вже цієї неділі, 29 числа.

Повідомляється, що астероїд довжиною понад 245 метрів робить один оберт навколо Сонця за 494 земних дня. 2021 PT вважається потенційно небезпечним космічним об’єктом, так як наблизиться до Землі на мінімальну відстань в 4,91 мільйона кілометрів і промчить зі швидкістю 7 кілометрів в секунду. За розрахунками експертів, трапиться це 29 серпня в 3:52 ночі.

Цікаво, що в наступний раз ми зможемо побачити цей астероїд в 2040 році, і наблизиться до Землі він ще ближче: пролетить на мінімальній, на думку експертів, відстані в 2,68 мільйона кілометрів.

Нагадаємо, 21 серпня на відстані 3,4 мільйона кілометрів від Землі пролетів астероїд 2016 AJ193, який перевершує за своїми розмірами 99% інших астероїдів. За даними астрономів, його розміри сягають 1,37 км в діаметрі, що можна зіставити з діаметром Пентагону.