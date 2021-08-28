Помидор вместо прививки: узбекские ученые работают над необычной "вакциной" от коронавируса

На данном этапе все это выглядит, как шутка.

Пока весь мир использует вакцины от COVID-19 в виде прививок и задумывается о создании препаратов в форме спрея, ученые из Узбекистана пошли дальше и начали разрабатывать съедобную вакцину.

Как сообщает Zamon.uz, ученые хотят "вакцинировать" людей помидорами.

В сообщении указывается, что для этого в клетки растения был введен коронавирус. Это, по мнению узбекских ученых, заставит растение выделять антиген, который передастся человеку после того, как тот съест выращенный томат.

Для эффективной вакцинации, плод растения надо кушать сырым.

Разработка "вакцинированных помидоров" ведется еще с января 2021 года, однако принесла ли работа какие-то результаты пока не известно, как и не ясно откуда в томатах могут взяться антитела к коронавирусу.

Как сообщалось ранее, в Минздраве Украины заявили, что гражданам страны возможно придется проходить повторную вакцинацию уже через год.