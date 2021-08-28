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Помідор замість щеплення: узбецькі вчені працюють над незвичайною "вакциною" від коронавірусу

Автор
Г. Лубенець
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Помідор замість щеплення: узбецькі вчені працюють над незвичайною "вакциною" від коронавірусу Новина оновлена 27 серпня 2021, 15:38
Помідор

На даному етапі все це виглядає, як жарт.

Поки весь світ використовує вакцини від COVID-19 у вигляді щеплень і замислюється про створення препаратів у формі спрею, вчені з Узбекистану пішли далі і почали розробляти їстівну вакцину.

Як повідомляє Zamon.uz, вчені хочуть "вакцинувати" людей помідорами.

У повідомленні вказується, що для цього в клітини рослини був введений коронавірус. Це, на думку узбецьких вчених, змусить рослину виділяти антиген, який передасться людині після того, як той з’їсть вирощений томат.

Для ефективної вакцинації, плід рослини треба їсти сирим.

Розробка "вакцинованих помідорів" ведеться ще з січня 2021 року, однак чи принесла робота якісь результати поки не відомо, як і не ясно звідки в томатах можуть взятися антитіла до коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, в Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що громадянам країни можливо доведеться проходити повторну вакцинацію вже через рік.

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