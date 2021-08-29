Укр

Ученые нашли новый остров

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Ученые нашли новый остров Новость обновлена 28 августа 2021, 15:42
Остров состоит в основном из небольших валунов с илом и мореной.

На новый остров ученых привела ошибка GPS.

Даже в 21 веке можно открыть новые земли. Это произошло с датскими и швейцарскими учеными, которые случайно открыли новый остров во время путешествия на север.

Об этом сообщила пресс-служба университета Копенгагена.

Ученые отправились искать новые образцы, вертолет должен был доставить их на остров Оодаак, который считался самым северным зарегистрированным островом в мире. Но когда руководитель экспедиции Мортен Раш опубликовал фото и координаты в соцсетях ему написали "охотники за островами" и сообщили, что это новая территория.

Остров, которому еще не дали официального названия, расположен севернее Оодаака на 780 метров. Его размеры около 30 на 60 метров. Он поднимается над уровнем воды всего на три — четыре метра.

Ученые предполагают, что остров мог подняться со дна океана из-за сильного шторма. Его долговечность и увеличение территории Гренландии, соответственно, пока под сомнением. Новый мощный шторм может изменить картину и вернуть остров под воду.

Ранее "Телеграф" писал, что ученым удалось распечатать стейк из мраморной говядины на биопринтере.

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