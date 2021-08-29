Вчені знайшли новий острів

На новий острів вчених привела помилка GPS.

Навіть в 21 столітті можна відкрити нові землі. Це сталося з данськими і швейцарськими вченими, які випадково відкрили новий острів під час подорожі на північ.

Про це повідомила прес-служба університету Копенгагена.

Вчені вирушили шукати нові зразки, гелыкоптер повинен був доставити їх на острів Оодаак, який вважався найпівнічнішим зареєстрованим островом у світі. Але коли керівник експедиції Мортен Раш опублікував фото і координати в соцмережах йому написали "мисливці за островами" і повідомили, що це нова територія.

Острів, якому ще не дали офіційної назви, розташований на північ від Оодаака на відстані 780 метрів. Його розміри близько 30 на 60 метрів. Він підіймається над рівнем води всього на три — чотири метри.

Вчені припускають, що острів міг піднятися з дна океану через сильний шторм. Його довговічність і збільшення території Гренландії, відповідно, поки під сумнівом. Новий потужний шторм може змінити картину і повернути острів під воду.

Раніше "Телеграф" писав, що вченим вдалося розпечатати стейк з мармурової яловичини на біопринтері.