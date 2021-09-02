Укр

Экологичнее и проще - ученые изобрели новый способ приготовления шоколада

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
15
Первый твердый шоколад сделали в 19 веке. Новость обновлена 01 сентября 2021, 12:59
Первый твердый шоколад сделали в 19 веке.

Открытие сделали в Университете Гвельфа ученые-диетологи.

Канадские ученые сделали открытие позволяющее сделать текстуру шоколада лучше, а процесс его изготовления проще и безопаснее для экологии.

Результаты исследования опубликовали в Nature Communications.

Текстура шоколада и его привычный нам вид результат темперирования — сложного процесса многократного нагрева и охлаждения шоколадной массы. Именно так приобретается его глянцевость, характерный хруст при разломе и таяние при определенной температуре. В физических процессах внутри шоколада кристаллы жирных кислот какао-масла приобретают структурированную форму

Добавление всего одного ингредиента в концентрации около 0,1 % упрощает процесс темперирования шоколада. Фосфолипид помогает кристаллам жирных кислот быстрее прийти в форму и требуется всего один нагрев.

На больших фабриках темперирование делают сложные машины, которые оставляют углеродный след. Их необходимость отпадет, в связи с открытием.

Ранее "Телеграф" писал, что японские ученые напечатали стейк из мраморной говядины вагю на биологическом принтере.

Владимир Зеленский и Джо Байден
Политика
Зеленский встретился с Байденом: главное
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Зеленский встретился с Байденом: главное
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Скорее поражение, чем победа: что говорят в Украине о встрече Зеленского с Байденом
Дата публикации
Категория
Украина - Казахстан 1:1 (31.03.2021)
Казахстан 2:2 Украина: видео голов
Дата публикации
Категория
Есения Селезнёва. Телеграф
Звезда перформанса ко Дню Независимости Есения Селезнёва: Мой график расписан на месяц вперед
Дата публикации
Категория
Цена на газ подскочит до 20 гривен
За кубометр газа – 20 гривен, школа по-новому и налоговая амнистия: что изменилось в Украине с 1 сентября