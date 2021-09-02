Экологичнее и проще - ученые изобрели новый способ приготовления шоколада

Открытие сделали в Университете Гвельфа ученые-диетологи.

Канадские ученые сделали открытие позволяющее сделать текстуру шоколада лучше, а процесс его изготовления проще и безопаснее для экологии.

Результаты исследования опубликовали в Nature Communications.

Текстура шоколада и его привычный нам вид результат темперирования — сложного процесса многократного нагрева и охлаждения шоколадной массы. Именно так приобретается его глянцевость, характерный хруст при разломе и таяние при определенной температуре. В физических процессах внутри шоколада кристаллы жирных кислот какао-масла приобретают структурированную форму

Добавление всего одного ингредиента в концентрации около 0,1 % упрощает процесс темперирования шоколада. Фосфолипид помогает кристаллам жирных кислот быстрее прийти в форму и требуется всего один нагрев.

На больших фабриках темперирование делают сложные машины, которые оставляют углеродный след. Их необходимость отпадет, в связи с открытием.

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