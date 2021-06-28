Шоколад, жареное мясо, арбузы и маринады: с чем еще нельзя совмещать алкоголь

Сочетания некоторых продуктов с алкоголем для нас настолько привычные, что мы даже не задумываемся о полезности этих комбинаций. На самом деле некоторые продукты не только бесполезны в сочетании с алкогольными напитками, но могут и навредить организму.

"РБК" пишет, какие продукты категорически запрещено употреблять вместе с выпивкой.

1. Шоколад

Главной жертвой сочетания шоколада с алкоголем становится поджелудочная железа. Реакцией организма на такую комбинацию может стать панкреатит.

2. Помидоры

Закусывая помидором, можно спровоцировать метеоризм, что очень негативно отразится на здоровье пищеварительного тракта. Соки из томатной пасты, а также сама томатная паста или кетчуп такого эффекта не вызывают.

3. Кофе

Чаще всего, человек может добавлять в кофе несколько капель коньяка для вкуса, но это очень опасно и может вызвать огромное количество болезней. Алкоголь, обладающий высокой калорийностью, расширяет сосуды, а кофеин - сужает. Это может привести к тахикардии, а также тяжелого похмельного синдрома.

4. Энергетические напитки

Сочетания энергетических напитков с алкоголем чрезвычайно опасно для организма. Человек рискует получить гипертонию, инфаркт, инсульт. А газированные напитки могут спровоцировать быструю всасываемость алкоголя и, как следствие, быстрое опьянение и ужасное похмелье на следующий день.

5. Сладости и десерты

Повышенный уровень сахара в сладостях заставит организм прежде всего начать перерабатывать именно сахар, а не алкоголь, что вызовет выброс инсулина в кровяную систему, что вызовет много побочных эффектов.

6. Маринады

Принимая алкоголь, лучше всему не закусывать маринованной пищей, поскольку это даст еще большую нагрузку на печень и почки. Кроме того, такое сочетание продуктов провоцирует обезвоживание организма из-за замедления усвоения спиртного.

7. Жареное мясо

В жареном мясе присутствует большое количество жира, которое нагружает печень, желудок и желчный пузырь, но в момент потребления алкоголя печень и так работает над тем, чтобы выводить токсины. Допустимо для закуски только постное мясо или рыба.

8. Острые закуски

Специи вызывают сильный приток крови к кишечнику и раздражение его слизистой оболочки. Это может привести к химическому ожогу слизистой оболочки пищевода и желудка.

9. Арбузы и дыни

За большого количества сахара в составе этих фруктов при сочетании с алкоголем происходит усиленные процессы брожения, которые приведут к метеоризму, вздутию и коликам.

10. Другой алкоголь

Главное правило - не мешать. Напитки, отличающиеся друг от друга, могут привести к интоксикации, а также к проблем с печенью и сердцем.

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