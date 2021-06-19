Безопасная доза алкоголя к шашлыкам: диетолог раскрыла секрет

В Украине наступили праздничные выходные. Благодаря церковному празднику Троице, украинцы получили целых три свободных от работы дня - с 19 по 21 июня включительно. Отдых позволяет нам насладиться природой, поэтому было бы непростительно не пойти на пикник и не вкусить вкусного шашлыка. А вот чтобы трапеза оказалась безопасной и обошлась без отравлений, стоит учесть некоторые нюансы.

В эфире телеканала OBOZREVATEL диетолог Людмила Гончарова советует не брать в супермаркетах уже готовый маринованный шашлык, потому что никто из покупателей точно не знает, сколько он простоял в этом маринаде на прилавке. Лучше мариновать мясо дома самостоятельно, что поможет избежать отравлений. От маринада для шашлыка на основе уксуса и майонеза лучше отказаться, советует диетолог.

Если собрались на пикник, то запомните, что маринованное мясо не должно быть закрытым более двух-трех часов, иначе будет развитие различной бактериальной микрофлоры.

Также очень важно не запивать шашлык большим количеством спиртного, потому что в ином случае это чревато обострением панкреатита, хронического холецистита, инсультом, гипертоническим кризом. Позволяется только не больше 50 мл алкоголя.

Кроме этого диетолог советует не заедать мясо большим количеством овощей, если есть проблемы с поджелудочной. Но зелень будет лучшим дополнением к этому блюду.

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