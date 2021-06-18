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На пиве, кефире и соевом соусе: 8 рецептов, как вкусно замариновать мясо для шашлыка (инфографика)

На пиве, кефире и соевом соусе: 8 рецептов, как вкусно замариновать мясо для шашлыка (инфографика)
06:31 Сегодня Телеграф

Лето, солнце, жара, выходные - это ли не повод выбраться на природу со своими друзьями и пожарить шашлык. Тем более синоптики обещают потепление. 

Напомним, что диетолог Ирина Морозова рассказала, что от маринада для шашлыка на основе уксуса и майонеза лучше отказаться, ведь он очень опасен для здоровья. Из-за жары майонез выделяет вредные для организма вещества.

Так, как же вкусно и главное без вреда для здоровья замариновать мясо для шашлыка? 

Свинины и гусятины лучше избегать: диетолог назвала, какое мясо лучше выбрать для шашлыков

"Телеграф" спешит Вам на помощь и предлагает Вашему вниманию топ-8 рецептов маринадов для шашлыка:

Ранее, "Телеграф" писал, как правильно замариновать и жарить шашлык, чтобы он был сочным и вкусным.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 92

Все по теме:

Здоровье, Рецепт, Шашлык, Маринад.
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