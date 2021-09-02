Екологічніше і простіше — вчені винайшли новий спосіб приготування шоколаду

Відкриття зробили в Університеті Гвельфа вчені-дієтологи.

Канадські вчені зробили відкриття, що дозволяє зробити текстуру шоколаду краще, а процес його виготовлення простіше і безпечніше для екології.

Результати дослідження опублікували в Nature Communications.

Текстура шоколаду і його звичний нам вид результат темперування — складного процесу багаторазового нагрівання і охолоджування шоколадної маси. Саме так набувається його глянсовість, характерний хрускіт при розломі й танення при певній температурі. У фізичних процесах всередині шоколаду кристали жирних кислот какао-масла набувають структуровану форму.

Додавання всього одного інгредієнта в концентрації близько 0,1% спрощує процес темперування шоколаду. Фосфоліпід допомагає кристалам жирних кислот швидше прийти у форму і потребує всього одного нагріву.

На великих фабриках темперування роблять складні машини, які залишають вуглецевий слід. Їх необхідність відпаде, у зв’язку з відкриттям.

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