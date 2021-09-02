Рус

Екологічніше і простіше — вчені винайшли новий спосіб приготування шоколаду

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
15
Перший твердий шоколад зробили в 19 столітті. Новина оновлена 01 вересня 2021, 12:59
Перший твердий шоколад зробили в 19 столітті.

Відкриття зробили в Університеті Гвельфа вчені-дієтологи.

Канадські вчені зробили відкриття, що дозволяє зробити текстуру шоколаду краще, а процес його виготовлення простіше і безпечніше для екології.

Результати дослідження опублікували в Nature Communications.

Текстура шоколаду і його звичний нам вид результат темперування — складного процесу багаторазового нагрівання і охолоджування шоколадної маси. Саме так набувається його глянсовість, характерний хрускіт при розломі й танення при певній температурі. У фізичних процесах всередині шоколаду кристали жирних кислот какао-масла набувають структуровану форму.

Додавання всього одного інгредієнта в концентрації близько 0,1% спрощує процес темперування шоколаду. Фосфоліпід допомагає кристалам жирних кислот швидше прийти у форму і потребує всього одного нагріву.

На великих фабриках темперування роблять складні машини, які залишають вуглецевий слід. Їх необхідність відпаде, у зв’язку з відкриттям.

Раніше "Телеграф" писав, що японські вчені надрукували стейк з мармурової яловичини вагю на біологічному принтері.

Володимир Зеленський і Джо Байден
Політика
Зеленський зустрівся з Байденом: головне
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський і Джо Байден
Зеленський зустрівся з Байденом: головне
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський і Джо Байден
Швидше поразка, ніж перемога: що говорять в Україні про зустріч Зеленського з Байденом
Дата публікації
Категорія
Єсенія Селезньова. Телеграф
Зірка перформансу до Дня Незалежності Єсенія Селезньова: Мій графік розписано на місяць вперед
Дата публікації
Категорія
Зеленський 1 вересня залишається в США з робочим візитом
Зеленський в США представив "План трансформації України" на 7,5 трильйонів: у чому його суть
Дата публікації
Категорія
Місце злочину в Рівному
У Рівному брати-близнюки мало не вбили незнайому жінку: всі подробиці історії та відео нападу (18+)