Флаг Украины впервые в истории побывает на Луне

На поверхность спутника Земли отправят украинский флаг.

Открытое акционерное общество "Меридиан" им. С.П. Королева, которое является частью Укроборонпрома, присоединилось к космической миссии на Луну, организатором которой является британская компания Spacebit вместе с предприятиями других стран мира. Таким образом, Украина примет участие в миссии на спутник, что произойдет весной 2022 года.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает сайт Укроборонпрома.

Как рассказывает директор "Меридиана" Ольга Руденко, оборудование, которое будут использоваться на Луне, сначала проверят в лаборатории на климатические и механические стрессы. Кроме того, его испытывают на устойчивость к радиации и радиационного старения.

Подготовка к миссии

Также общество занимается изготовлением сверхлегких и сверхпрочных механических конструкций, которые помогут в обследовании спутника Земли.

"Мы получим возможность прикоснуться к будущему и наблюдать, как продукция нашего предприятия помогает покорять космос", — говорит Руденко.

В первую очередь на поверхность Луны доставят оборудование для исследования почвы и испытывают технологии отбора образцов. Таким образом, груз попадет в кратер Lacus Mortis, что находится на ближней стороне Луны, а затем в Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела.

Оборудование к космической миссии

Также будет оборудована специальная камера, которая будет транслировать все происходящее на поверхности Луны. Кроме того, произведены украинскими предприятиями датчики будут собирать сведения о радиационном фоне.

Стоит отметить, что на спутник Земли отправят флаг Украины, напечатанный из титана на 3D-принтере с украинской титана. Его изготовили благодаря безотходной технологии, как отметил основатель и директор Spacebit Павел Танасюк.

Космическая миссия входит в программу NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services), то есть той, которая занимается обслуживанием грузов на Луну.

Ранее "Телеграф" сообщал, что космический корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые в истории доставил на орбиту четырех гражданских.