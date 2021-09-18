Прапор України вперше в історії побуває на Місяці

На поверхню супутника Землі відправлять український прапор.

Відкрите акціонерне товариство "Меридіан" ім. С.П. Корольова, котре є частиною Укроборонпрому, приєдналося до космічної місії на Місяць, організатором якої є британська компанія Spacebit разом з підприємствами інших країн світу. Таким чином, Україна візьме участь у місії на супутник, що станеться навесні 2022 року.

Про це в пʼятницю, 17 вересня, повідомляє сайт Укроборонпрому.

Як розповідає директор "Меридіану" Ольга Руденко, обладнання, котре використовуватимуть на Місяці, спочатку перевірять у лабораторії на кліматичні та механічні стреси. Окрім того, його випробують на стійкість до радіації та радіаційне старіння.

Підготовка до місії

Також товариство займається виготовленням надлегких і надміцних механічних конструкцій, котрі допоможуть в обстеженні супутника Землі.

"Ми отримаємо можливість доторкнутись до майбутнього та спостерігати, як продукція нашого підприємства допомагає підкорювати космос", – говорить Руденко.

В першу чергу на поверхню Місяця доставлять обладнання для дослідження ґрунту та випробують технології відбору зразків. Таким чином, досліджувальний вантаж потрапить до кратера Lacus Mortis, що знаходиться на ближній стороні Місяця, а потім до Oceanus Procellarum на поверхні небесного тіла.

Обладнання до космічної місії

Також буде обладнана спеціальна камера, яка транслюватиме все, що відбувається на поверхні Місяця. Окрім того, вироблені українськими підприємствами датчики збиратимуть відомості про радіаційний фон.

Варто зазначити, що на супутник Землі відправлять прапор України, надрукований з титану на 3D-принтері з українського титану. Його виготовили завдяки безвідходній технології, як зазначив засновник і директор Spacebit Павло Танасюк.

Космічна місія входить до програми NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services), тобто тієї, що займається обслуговуванням вантажів на місяці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше в історії доставив на орбіту чотирьох цивільних громадян.