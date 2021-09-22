Мышей могли заразить умышленно: исследователи представили новый сценарий пандемии коронавируса

У версии искусственного происхождения коронавируса появились новые доказательства

В руки журналистов попали документы исследователей группы DRASTIC, согласно которым пандемию коронавируса действительно спровоцировали летучие мыши. Однако животные якобы могли быть заражены искусственно — вирусологами из Уханьского института.

По информации The Telegraph, который ссылается на документы, еще в 2018 году у китайских ученых был план заразить летучих мышей модифицированными коронавирусами, а в будущем благодаря мутациям создать химерные вирусы на легкого заражения человека.

Исследователи также представили "новые химерные белки-шипы" коронавирусов летучих мышей. Неизвестно, воплотили ли китайцы свой план в жизнь, ведь на него им потребовалось $14 млн, а Министерство обороны США в деньгах отказало из-за опасности усиления вирусов. Однако данная информация, по мнению группы DRASTIC, может быть основной для теории искусственного происхождения ковида.

Ранее "Телеграф" сообщал о естественном возникновении коронавируса: в пещерах Лаоса ученые нашли летучих мышей, которые являются переносчиками вируса, схожего с уханьским штаммом.