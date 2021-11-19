Укр

Все таки рынок? В США определили первого больного COVID в Ухане

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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За время пандемии COVID заболели более 3 млн украинцев Новость обновлена 19 ноября 2021, 18:08
За время пандемии COVID заболели более 3 млн украинцев

Происхождение коронавируса продолжает вызывать немало споров.

Как один из вариантов возникновения — его считают результатом утечки из лаборатории. В пользу этой теории свидетельствовали данные о первом подтвержденном случае — бухгалтере из Уханя. Он заметил заболевание 16 декабря. Но новое исследование в США может изменить ситуацию. 

Его опубликовали в журнале Science.

Вероятным первым заболевшим, согласно новым данным, стала женщина-продавец с рынка. Она занималась торговлей морепродуктами. Как оказалось, женщина почувствовала симптомы еще 11 декабря. Также на рынке Хуанань в Ухане зафиксировали еще несколько случаев, в основном в той части, где торговали животными (енотовидными собаками). 

Теорию о передаче "короны" от животных к человеку также выдвигали во Всемирной организации здравоохранения после исследования, проведенного совместно с китайскими учеными. Они предположили, что вирус попал к человеку через мясо животного, лабораторный вариант распространения менее вероятен. Однако отметили необходимость исследований.

Ранее "Телеграф" писал, что Билл Гейтс предвидит окончание пандемии коронавируса уже в 2022 году

Теги:
#Ухань #Коронавирус #Происхождение
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