Укр

Билл Гейтс предсказал скорое окончание пандемии COVID-19, но есть условие

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Билл Гейтс Новость обновлена 18 ноября 2021, 13:13
Билл Гейтс

Пандемия завершится в следующем году и COVID-19 станет сезонным заболеванием.

Миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс дал прогноз о сроках завершения пандемии COVID-19.

По словам предпринимателя, ситуация может улучшиться к середине следующего года, но есть условие.

Пандемия пойдет на спад, если не будет новых более опасных вариантов коронавируса, — такое мнение он высказал на "Новом экономическом форуме" в Сингапуре, передает ТАСС.

Кроме того, к лету 2022 года улучшить ситуацию поможет активная вакцинация, выработки естественного иммунитета и появление новых препаратов. Все это приведет к тому, что уровень заболеваемости и смертности должен резко пойти вниз.

Также, Гейтс отметил, что все проблемы связанные с поставками вакцин решат в ближайшее время.

Напомним, что это не первый прогноз бизнесмена по срокам завершения пандемии. Еще весной этого года он заявил, что лишь к концу 2022 года человечество вернется к обычной жизни и этому будет способствовать массовая вакцинация.

Отметим, что в Украине продолжается вакцинальная кампания. Но согласно опросу, треть украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19.

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#Билл Гейтс #Covid-19
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