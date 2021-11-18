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Білл Гейтс передбачив швидке закінчення пандемії COVID-19, але є умова

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Білл Гейтс Новина оновлена 18 листопада 2021, 13:13
Білл Гейтс

Пандемія завершиться наступного року та COVID-19 стане сезонним захворюванням.

Мільярдер і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс дав прогноз по завершенню пандемії COVID-19.

За словами бізнесмена, ситуація може покращитися до середини наступного року, але є умова.

Пандемія піде на спад, якщо не буде нових більш небезпечних варіантів коронавірусу, таку думку він висловив на "Новому економічному форумі" в Сінгапурі, передає ТАСС.

Крім того, до літа 2022 року покращити ситуацію допоможе активна вакцинація, вироблення природного імунітету та поява нових препаратів. Все це призведе до того, що рівень захворюваності та смертності має різко піти вниз.

Також Гейтс зазначив, що всі проблеми пов’язані з постачанням вакцин вирішать найближчим часом.

Нагадаємо, що це не перший прогноз бізнесмена щодо термінів завершення пандемії. Ще навесні цього року він заявив, що лише до кінця 2022 року людство повернеться до звичайного життя і цьому сприятиме масова вакцинація.

Зазначимо, що в Україні продовжується вакцинальна кампанія. Але згідно з опитуванням, третина українців не готові вакцинуватися від COVID-19.

Теги:
#Білл Гейтс #Covid-19
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